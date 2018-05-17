他沒被教召怨國家忘了他 網友送上神秘網址解惑

2018-05-17 13:45 聯合新聞網 綜合報導



退伍軍人收到召集令，應前往教召。 報系資料照片 分享 facebook

不少當過兵的男生在退伍後幾年都會收到教召令，但有一名男網友在網路社團爆廢公社上抱怨說，他自己已經退伍快十年了，都還沒被教召，感覺快要被國家給遺忘了，他問大家是否也有遇過這樣的情形？

網友疑惑說，自己退伍那麼久了，怎麼都還沒收到教召。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook 底下則有許多網友留言說，「我退伍十年沒被召過」、「我退伍23年也沒」、「退18年只被召一次」、「退伍六年，今年寄單來通知，結果只是點召…一日旅遊行程」、「海陸退伍16年，0教召」還有人羨慕po文的網友說被國家遺忘真好。

但也有人表示他退伍第一年就中獎了，過了兩年又被召一次，甚至有人直接打電話去兵役單位問，結果對方反問說是想去還是不想去，「都可以處理」，還有人說他一退伍就被教召，還是去漢光演習，根本是一開始就決定好了。

有人則解釋說，退伍八年內沒收到就不會再有了，或是一個人最多教召四次，但要注意是，通常收到一次教召，中過一次後，後續都會中。熱心的網友還提供報名教召途徑，原來這是國防部「後備軍人網路服務台」的網址，只要輸入身份證字號等資訊，就能得知自己該年度內的召集資訊。

去年台灣還曾發生有人為了躲教召，謊稱報到日當天要搭機去澳門，結果報到日辦理完出境，卻在機場免稅店逛了半小時就入境，後來被國防部承辦人過濾電腦時查出，被依妨害兵役治罪條例判刑2月，緩刑2年；而最近還有一名海陸兩棲部隊勇猛壯兵，因為沒去教召結果變成通緝犯，被移送法辦。