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漢光演習預演出意外 傘兵傘纏繞墜地搶救中

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漢光演習預演出意外 傘兵傘纏繞墜地搶救中

2018-05-17 07:41聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍漢光34號演習實兵實兵操演預演傳來意外消息，今晨在台中清泉崗實施反空機降演習，模擬攻擊軍的航特部傘兵在實施空降時，因傘纏繞而墜地。

陸軍上午證實此節，受傷的蔡姓士兵仍有心跳，目前在急救中。

國軍漢光演習實兵操演中部反空機降科目上午預演，一名模擬入侵紅軍的特戰蔡姓傘兵跳出機艙時，傘具沒開，從1200呎高空快速摔落清泉崗機場，由於這名蔡姓弟兄，跳出C130機艙時主傘沒開，副傘也沒吃到風，導致這名傘兵呈現自由落體摔落，目前送梧棲童綜合醫院進行開胸手術搶救中。

國軍漢光34號演習實兵操演，預計6月4日至8日進行實兵實彈演練，分為4大課目，分別為「海空聯合作戰」、「北部反登陸作戰」、「南部反登陸作戰」及「中部聯合反空（機）降作戰」。而在「中部聯合反空（機）降作戰」課目上，除了首度將民間後備能量納入演練範圍，包括「無人機UAV偵蒐」、「跑（滑）道搶修」、「指管通信中斷備援」、「強化後備戰力」、「結合萬安演習」外，主要也模擬共軍空降清泉崗機場的反制能力。

這項操演也被列為漢光34號演習開放參觀及媒體採訪課目，預定在6月7日7時30分至9時20分，在台中清泉崗基地實施聯合反空（機）降作戰演練。國軍包括陸軍地面裝甲部隊與模擬紅軍的航特部傘兵已預演多時。

國軍漢光34號演習實兵實兵操演預演傳來意外消息，今晨在台中清泉崗實施反空機降演習...
國軍漢光34號演習實兵實兵操演預演傳來意外消息，今晨在台中清泉崗實施反空機降演習，模擬攻擊軍的航特部傘兵在實施空降時，因傘纏繞而墜地。圖／軍聞社資料畫面
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萬安演習清泉崗機場國軍

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