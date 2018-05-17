共艦上周五繞台 離我最近30浬

2018-05-17 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



在演習中發射「日炙」攻船飛彈的寧波艦。 圖／引自中共海軍網站 分享 facebook

上周五（十一日）上午，中共空軍機群「雙向繞台」，向俄羅斯新購的蘇-35戰鬥機也參與部分航程，頗受矚目。同一時間，中共海軍也派出俄製現代級驅逐艦「寧波」號、自製０５４Ａ巡防艦「湘潭」號，進入台灣東北方海域，最近時離岸僅卅浬（五十五點五公里）。兩艦隨後經巴士海峽、台灣海峽西側，順時針繞台一周。

舷號531的湘潭艦。 圖／引自維基共享資源 分享 facebook

國防部軍事發言人陳中吉少將證實，當天確實有兩艘中共軍艦接近，不過並未進入我方領海或鄰接區，國軍也依規定全程監控，掌握其位置與動態。

兩岸軍方在直接對峙的台海當面形成默契，兵力互不闖越海峽中線；在海峽範圍之外的台灣東部，反而只有一般關於領海的國際規定。由於領海與鄰接區的範圍各為十二浬，因此共艦在距台卅浬外活動，並未違反國際規定。

共軍艦艇先前也曾利用「國際海峽航行權」，穿越日本北海道與本州之間的津輕海峽，以及九州南端的大隅海峽，進入西太平洋。

消息人士透露，「寧波」與「湘潭」艦係由釣魚台附近海域南下，通過蘇澳、與那國島之間水道，距我方海岸最近時只有卅浬。兩艦開抵花蓮外海後，才將航線向東偏，拉開與台灣的距離，隨後繼續南下，由巴士海峽向西，再由台灣海峽西部水域北上，回到原駐地浙江舟山定海基地。

雖然當天台灣外海空中很「熱鬧」，同時有兩批共軍飛機執行遠海長航，但未發現任何與這兩艘軍艦進行通聯跡象，顯示中共海、空軍操演是各自進行，並非協同訓練。