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蘇-35、轟-6K「訓練第一島鏈作戰能力」

2018-05-17 00:25聯合報 記者許依晨／綜合報導

中共空軍的蘇-35。圖／翻攝自「空軍發布」微博
中共空軍的蘇-35。圖／翻攝自「空軍發布」微博
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五月十一日，解放軍空軍出動蘇-35首次與轟-6K戰機編隊飛越巴士海峽，雙向「繞島巡航」。大陸軍事專家王明亮稱，這代表蘇-35和轟-6K有能力在更廣闊的海域中形成有效的空戰體系，也體現空軍的全疆域作戰能力。

大陸官媒人民網報導，王明亮指出，空軍組織航空兵雙向繞飛台灣巡航，說明大陸空軍在出海訓練時同時具備了雙向飛行的能力，若在戰時，戰機則可從多個方向進入目標航線，使空軍的進攻能力進一步增強。

王明亮認為，蘇-35和轟-6K穿越巴士海峽訓練錘煉的是轟-6K遠程打擊和蘇-35中遠程空戰的能力，說明這兩種機型能夠在第一島鏈和第二島鏈間的海域形成一個有效的空戰體系，具有較強的攻防作戰能力。

王明亮稱，空軍常態化的出海訓練和繞島巡航是按照既定計畫實施，但不可否認，這也是大陸在國際舞台上進行安全溝通的一種特殊語言，傳遞出的信息是中國大陸空軍有決心更有能力在更廣闊的空間內，維護國家主權統一和領土完整，也有決心和能力在國際公共空域顯示中國大陸空軍的合法存在。

另一方面，美國防務新聞網站十五日報導，指出陸方正在沿海地區擴建空軍機場、增設基礎設施，下一步可能將在靠近台海的前沿地域永久性部署先進戰機，以提升中國大陸空軍在台灣和釣魚台附近空域的行動和威懾能力。

防務新聞稱，上月拍攝的衛星圖片顯示，福建霞浦附近的空軍機場擴建工程即將完工，新建項目主要包括廿四座機堡、跑道和其他建築工程。其中，廿四座機堡按照「四個一組、分組散布」的分布式格局建設，每座新機堡長約一百英呎、寬六十英呎，足以容納蘇-30、蘇-35、殲-11、殲-15、殲-16等戰機。

美媒認為，正在擴建的機場地理位置特殊，位於非常靠近亞太軍事敏感區域的前沿地域。距離台北僅一百六十英里。

空軍戰機機場

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