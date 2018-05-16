共軍現代級艦上周繞台 距離最近僅30海里

2018-05-16 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



上周五（11日）上午，中共空軍機群「雙向繞台」，由於向俄羅斯新購的Su-35戰鬥機也參與部分航程，頗引海內外媒體矚目。事實上同一時間，中共海軍也派出俄製現代級驅逐艦「寧波」（舷號139）、自製054A巡防艦「湘潭」（舷號531），進入台灣東北方海域，最近時離岸僅30海里（55.5公里）。兩艦隨後經巴士海峽、台灣海峽西側，順時針繞台一周。

國防部軍事發言人陳中吉少將證實，當天確實有兩艘中共軍艦接近，不過並未進入我方領海或鄰接區，國軍也依規定全程保持監控，掌握其位置與動態。

兩岸軍方在直接對峙的台海當面形成默契，兵力互不闖越海峽中線；在海峽範圍之外的台灣東部，反而只有一般關於領海的國際規定。由於領海與其外的鄰接區，範圍各為12海里，因此共艦在距台30海里外活動，並未任何違反任何國際規定。共軍艦艇先前也曾利用「國際海峽航行權」，合法穿越日本北海道與本州之間的津輕海峽，以及九州南端的大隅海峽，進入西太平洋。

消息人士透露，「寧波」與「湘潭」艦係由釣魚台附近海域南下，通過蘇澳、與那國島之間水道，距我方海岸最近時只有30海里。兩艦隨後將航線向東偏，拉開與台灣的距離，繼續南下轉入巴士海峽，再由台灣海峽西部水域北上，回到浙江舟山。

雖然當天台灣外海空中很「熱鬧」，同時有兩批共軍飛機執行遠海長航，但並未發現任何與這兩艘軍艦進行通聯的跡象，顯示海、空軍的操演是各自進行，並非協同訓練。

官員表示，中共軍艦接近台灣，過程中並未進行具挑釁性行動，但仍創下近兩年來共軍艦艇距台最接近紀錄。2016年蔡英文總統就職前夕，中共同樣派出一艘現代級與一艘054A，循類似路徑繞台一周，當時貼近台灣海岸線航行的時間，比這次更長。