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影／《軍情站》太平島傷患後送 C-130運輸機跨海救援

2018-05-15 11:57聯合報 記者徐宇威╱即時報導

空軍C-130運輸機除了一般兵力與物資的運輸空投，還有逢年過節支援政府的離島疏運之外，另一個少為人知的重要任務就是偏遠離島地區的醫療後送。尤其東南沙地區地處遙遠，當有急重症病患需要轉院後送，船運往往耗時太久緩不濟急。

位在空軍屏東基地的醫療中隊，配置有航空醫官、航空護理官與航空救護士。藉由在運輸機上架設醫療擔架與生命維持設備，就可以將一架運輸機化為SOS醫療專機，將傷病患從醫療資源缺乏的遙遠離島轉送回台。

在過往的救援案例中，國軍的C-130運輸機也曾經使用過葉克膜，執行過病患體外循環狀況下的醫療後送。不過醫療專機雖然可以配有航空醫官，但飛機上的環境與醫院相去甚遠。為了避免感染與其他併發症，所以航醫在後送專機上，主要是負責開立強心針等急救動作，而不能進行手術之類的積極醫療處置。

在飛行方面，後送任務不同於普通的運輸任務，航醫護和飛行員都必須要顧慮到傷病患的舒適度。另外偏遠離島航次較少，跑道也較短。尤其是南沙太平島屬於臨界跑道，飛行員在執行任務前，就必須在模擬機上反覆練習，才能平安的執行任務。而短場起降屬於戰術動作，原則上以任務達成優先，人員舒適次之。所以在傷患後送的情況下，如何拿捏舒適與安全之間的平衡，又如何維持傷病患生命徵象的穩定，就是空軍醫療後送小組必須掌握的技能。

空軍運輸機除了一般兵力運輸、人員物資空投、過節離島疏運之外，另一個重要任務是偏遠...
空軍運輸機除了一般兵力運輸、人員物資空投、過節離島疏運之外，另一個重要任務是偏遠地區的醫療後送。記者徐宇威攝影。
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