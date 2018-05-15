中共運八電戰機 海峽中線以西航訓

運八「高新四號」電戰機，任務是遠距離電子干擾。 圖／國防部提供 分享 facebook

空軍司令部表示，昨天上午有一架中共運八電子干擾機，沿台灣海峽中線以西空域實施航訓，國軍全程派激進行監控。媒體報導「共軍運輸機飛行M503航線挑釁」，與事實不符；我方對於區域內共軍機艦航訓動態有絕對能力掌握及應處，請國人安心。

蔡英文總統昨天接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，主持人問到近來中共軍機頻頻繞台，國安團隊是否評估與行政院長賴清德「務實的台獨工作者」說法有關，蔡總統說，仔細解讀，其實賴清德的說法是要強調務實的那一面，不是心存惡意，或有其他的特別想法，指賴清德「基本上就是一個滿誠實的人」。

運八是大陸仿製的蘇聯安托諾夫An-12運輸機，飛機大小與角色都與國軍的美製C-130運輸機相近。共軍以運八為平台，進行一系列代號「高新」的改裝工程，研發電戰、反潛、預警等功能。近年中共空軍頻頻飛越第一島鏈，除了「主角」轟六轟炸機之外，幾乎也都有運八電戰機隨行。

蔡英文受訪談及兩岸關係時，被問及為何九二會談不能與九二共識劃上等號？蔡總統說，「九二會談」是真的有這個會談，但雙方有各說各話，也是事實，但「事實就是九二年發生了會談，會談之後，有各說各話，就只有這兩件事情」。

被問及藍營的人希望蔡政府接受「九二共識」，蔡總統反問，「他們有問過他們的九二共識是不是中國可以接受的東西呢？」蔡總統強調，對她來說，「這是事涉我們主權的問題，不能輕易讓步」。

「川金會」即將登場，被問及是否願意與中國國家主席習近平會面？蔡總統強調，要在對等、不設政治前提的基礎上，大家能進一步溝通與討論；她並說，既然兩韓及整個國際情勢發展，大家都願意坐下來溝通，「我想中國大陸也應該坐下來，大家好好溝通」。