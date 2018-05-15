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小英「招兵」說…不只網友噓 扁也酸「三軍統帥」

2018-05-15 09:00聯合報 記者蔡孟妤／報導

總統蔡英文日前和高中生對談，建議高中畢業後可先就業，出社會存錢賺學費，還說「我覺得進入軍隊裡面做幾年是不錯的」；並拿以色列為例，指以色列所以強，是因為不論男女，高中畢業後先當兵，培養團體感及國家責任感，鍛鍊身體。

小英總統這番「招兵」說，不但遭前總統陳水扁打槍「請問高中畢業後要不要參加大學學測？考上馬上辦休學，還是等當2、3年兵再考？」網友也噓聲一片，狂酸蔡總統「缺人缺到騙高中生」。

我國今年1月1日實施「全募兵制」。 圖／聯合報系資料照片
我國今年1月1日實施「全募兵制」。 圖／聯合報系資料照片
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阿扁說「我任內不敢推全募兵制」

陳水扁5月14日在「新勇哥物語」說，他被蔡總統「高中畢業先當兵」的話搞糊塗了，蔡總統不會不知道，以色列實施的是「全民皆兵」的「全徵兵制」，但台灣今年1月1日就已開始實施「全募兵制」。兩國兵役制度不同，總統身為三軍統帥，難道要把全募兵制改回募徵併行制？否則怎會說那樣的話。

阿扁說，他任內評估全募兵制不可行，因此不敢推；但馬英九強力推到底。蔡英文明知推動全募兵制問題重重，連國防部前部長蔡明憲也再三呼籲一定要改回募徵併行的兵役制度，可是小英聽不進去。

前總統陳水扁昨發新勇哥物語表示，國防部曾告訴他「全募兵制」不可行。 圖／聯合報系...
前總統陳水扁昨發新勇哥物語表示，國防部曾告訴他「全募兵制」不可行。 圖／聯合報系資料照片
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4個月軍事役 「怎麼打仗？」

他說，國防部當時在給他的評估報告中分析，台灣頂多再縮短役期，但沒辦法實施全募兵制。而要縮短役期，條件是要先調整徵募比，也就是徵兵的義務役與募兵的志願役比例，先從李登輝時代的6比4，調整為4比6，他才能逐年縮短役期。但從2000年的1年10個月，一次少2個月，減少到2008年的1年，就再也縮短不下去了。

陳水扁說，如今硬推全募兵制，役男只要服4個月的軍事訓練役，面對中國解放軍的軍事威脅，「台灣這樣的軍隊如何打仗？」

他並質疑，不要急著上大學，先進入軍隊，「請問高中畢業後要不要參加大學學測？考上馬上辦休學，還是等當2、3年兵再考？」以色列會富強，恐怕還有其他更主要的原因。

國防部積極募兵，可惜成效似乎不佳。 圖／聯合報系資料照片
國防部積極募兵，可惜成效似乎不佳。 圖／聯合報系資料照片
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網友酸 總統也可以先不急著當

網友聽到蔡總統的說法，噓聲一片，「缺人缺到騙高中生」、「不急著當總統，先進入軍隊幾年也不錯」。不過也有人力挺小英，「一堆念到大學還是不知道自己未來」、「去當幾年兵真的比念學店好多了，別的不說光學費就省下」。

不少年輕人也對當兵興趣缺缺，網路論壇上一則徵兵訊息，底下留言幾乎一面倒唱衰：「誰敢去...志願役整個社會觀感被拉下來」、「我幹嘛去當狗？」、「二兵一個月不到3萬，還要被一群老鳥凹，又不自由，傻子才進。」

對過去「好男不當兵、好鐵不打釘」說法，有高中生直言，好男不當兵已經落伍了，現在應該改成，好人不當兵。

軍中伙食常被人詬病。 圖／聯合報系資料照片
軍中伙食常被人詬病。 圖／聯合報系資料照片
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當兵受訓傻眼 醬油算一道菜？

不只社會形象、待遇無法吸引年輕人從軍，連軍中伙食也常被人詬病。有當兵的網友說，軍中經常有黑暗料理，當兵時似乎都會吃到一些很神奇的食物，比如「胡椒粉加水，等於湯」、「白開水排骨湯...營長當場發飆」。不過不好吃是家常便飯，餓肚子可能還比較慘。有網友說，當兵時有一次去某地方受訓， 一進去就傻眼，因為餐盤四格菜中有一格是醬油。

知名導演吳念真曾表示支持徵兵制，在網路上引起討論。吳念真說，自己支持徵兵制的原因，是希望年輕人能利用1、2年的當兵時間走入人群，了解不同人的人生，讀每個人的故事。

知名導演吳念真曾表示支持徵兵制。 圖／聯合報系資料照片
知名導演吳念真曾表示支持徵兵制。 圖／聯合報系資料照片
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吳念真監獄劇本 當兵同袍的故事

「當兵過程會認識很多人，知道很多不同行業的辛苦。」吳念真以自己為例，當兵時必須「老芋仔軍官溝通，從中認識了解許多不知道的事。某次他編寫一個關於監獄的故事，活靈活現，製作人驚訝以為他訪問過監獄的人，其實是他曾跟坐過牢的人一起當兵，聽了許多黑牢故事。

前不久台灣民主基金會公布研究報告指稱，近7成國人願意為了保衛台灣而戰，引發各界議論。但南華大學社會科學院「網路民意研究中心」針對相同議題，也進行了網路問卷調查，結果發現僅12.56%的民眾願意為了台獨而戰。

台灣民主基金會之前研究報告指稱，近7成國人願為保衛台灣而戰，引起各界議論。...
台灣民主基金會之前研究報告指稱，近7成國人願為保衛台灣而戰，引起各界議論。 圖／聯合報系資料照片
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資深兵役官員：徵兵制回不去了

高市一名資深兵役官員表示，以色列和台灣情況不同，以色列面臨烽火戰爭，因此全民皆兵。國家強盛也不必然與徵兵、募兵與否有關，像美國是募兵制，但國家更強盛。

他說，台灣募兵問題在於少子化，美國可千中挑一，素質自然不差，但台灣100個有1個願意當兵就很好了。他並坦言，募兵成效不佳，不只年輕人不當兵，連基層軍官也招不滿，兵役是國家大政，難以說變就變，他認為徵兵制已「回不去了」。

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