影／國防部證實 沱江級巡邏艦將加快量產

2018-05-14 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國防部長嚴德發。中央社 分享 facebook

國防部長嚴德發今天在立院外交國防委員會證實，由國人自行設計的沱江級雙船體飛彈巡邏艦，生產進度將會提前。除目前已經編列預算的第一批3艘，第二批8艘不會等到第一批結束才建案，而會同步進行，大約兩年後就開始。嚴德發也強調，沱江級是國軍「不對稱建軍」的重要項目。

沱江級採取雙船體設計，最高速度可達40節（時速74公里）以上。採取匿蹤外型，除了一門76公釐主砲與20公釐方陣快砲外，可以攜帶雄風二型與三型飛彈各8枚，打擊火力相當驚人。