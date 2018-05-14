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蘇祈麟操槍十年辛酸 一度身上只剩13塊錢

台版驅逐低端人口：身障團體遭迫遷，何去何從？

蘇祈麟自述 操槍十年辛酸：一度身上只剩13塊錢

2018-05-14 14:58聯合報 記者程嘉文╱即時報導

海軍儀隊士兵蘇祈麟前往美國參加世界儀隊競賽，獲得第四名，消息傳回國內，頓時成為名人，連蔡英文總統都特別邀請他入府予以嘉勉。蘇祈麟昨天在個人臉書發表文章，談到自己十年來的心路歷程。他提到，操槍是自己人生中第一個自己的選擇，「這條路讓我人生像是一部勵志的電影」。

今年29歲的蘇祈麟，當初服義務役時就在空軍儀隊，退伍後因為仍然熱愛操槍，決定重新報考志願役士兵，加入海軍儀隊。他說，自己曾被家人親戚朋友質疑，為什麼不好好工作好好賺錢，「操槍能當飯吃嗎？」他一度面臨與家人爭執、官司纏身、被鄙視，甚至身上窮到只剩13塊錢，一度想要自殺，直到重新回到軍中，才有穩定的收入。

他表示，在海軍儀隊期間，曾拿過兩次冠軍，但還是被一些親友質疑：「那又如何？我們都忙著賺大錢，誰還跟你在那邊操槍。」十年來的委屈，大概要三天三夜才講得完。

蘇祈麟寫道，堅持下去是想告訴曾經看不起他的人，自己的選擇是對的；告訴他們，操槍一樣能出頭天。

他也說，平常看到我國在國際上飽遭打壓，覺得要用自己的專業讓世界看見台灣，必須成功的做到將我國儀隊跨出國際。決賽結束時，他忍不住吶喊"I love Taiwan!"，不只是對台灣的熱愛，也包含了這十年來自己承受的一切及努力。

蘇祈麟也特別感謝，與自己一起前往美國參賽的五名伙伴，他們都是自費赴美，一路協助打理庶務、拍攝影片等，讓自己沒有後顧之憂，可以全力練習。

蘇祈麟。圖／引自蘇祈麟臉書，三角鐵工作室提供
蘇祈麟。圖／引自蘇祈麟臉書，三角鐵工作室提供
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蘇祈麟參加世界儀隊競賽。圖／軍聞社，三角鐵工作室提供
蘇祈麟參加世界儀隊競賽。圖／軍聞社，三角鐵工作室提供
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蘇祈麟完成表演，忍不住興奮高呼。圖／軍聞社，三角鐵工作室提供
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蘇祈麟海軍看見台灣

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