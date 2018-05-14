蘇祈麟自述 操槍十年辛酸：一度身上只剩13塊錢

2018-05-14 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



海軍儀隊士兵蘇祈麟前往美國參加世界儀隊競賽，獲得第四名，消息傳回國內，頓時成為名人，連蔡英文總統都特別邀請他入府予以嘉勉。蘇祈麟昨天在個人臉書發表文章，談到自己十年來的心路歷程。他提到，操槍是自己人生中第一個自己的選擇，「這條路讓我人生像是一部勵志的電影」。

今年29歲的蘇祈麟，當初服義務役時就在空軍儀隊，退伍後因為仍然熱愛操槍，決定重新報考志願役士兵，加入海軍儀隊。他說，自己曾被家人親戚朋友質疑，為什麼不好好工作好好賺錢，「操槍能當飯吃嗎？」他一度面臨與家人爭執、官司纏身、被鄙視，甚至身上窮到只剩13塊錢，一度想要自殺，直到重新回到軍中，才有穩定的收入。

他表示，在海軍儀隊期間，曾拿過兩次冠軍，但還是被一些親友質疑：「那又如何？我們都忙著賺大錢，誰還跟你在那邊操槍。」十年來的委屈，大概要三天三夜才講得完。

蘇祈麟寫道，堅持下去是想告訴曾經看不起他的人，自己的選擇是對的；告訴他們，操槍一樣能出頭天。

他也說，平常看到我國在國際上飽遭打壓，覺得要用自己的專業讓世界看見台灣，必須成功的做到將我國儀隊跨出國際。決賽結束時，他忍不住吶喊"I love Taiwan!"，不只是對台灣的熱愛，也包含了這十年來自己承受的一切及努力。