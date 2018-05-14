嚴德發表態：今年願前往美國參加國防工業會議

2018-05-14 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國防部長嚴德發今天在立院外交國防委員會，答覆民進黨立委羅致政質詢時表示，今年底在美國舉行的美台國防工業會議，他考慮親自出席。

美台國防工業會議是美台商會從2002年開始舉辦的年度會議，歷來皆在美舉行，討論雙方軍事合作、台灣對美軍購需求等議題。不過我方除了第一年由部長陳肇敏親自前往，後來為避免被指與軍火商過度親密，都改為由副部長出席。嚴德發先前擔任副部長時，也曾經帶隊前往。