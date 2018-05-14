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美中制裁戰：川普成了「中興」最大救星？

嚴德發表態：今年願前往美國參加國防工業會議

2018-05-14 11:38聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國防部長嚴德發今天在立院外交國防委員會，答覆民進黨立委羅致政質詢時表示，今年底在美國舉行的美台國防工業會議，他考慮親自出席。

美台國防工業會議是美台商會從2002年開始舉辦的年度會議，歷來皆在美舉行，討論雙方軍事合作、台灣對美軍購需求等議題。不過我方除了第一年由部長陳肇敏親自前往，後來為避免被指與軍火商過度親密，都改為由副部長出席。嚴德發先前擔任副部長時，也曾經帶隊前往。

此外，立委蔡適應詢問，國軍F-16戰鬥機性能提升計畫的進度。空軍參謀長劉任遠中將說，今年預計可以完成十餘架，詳細情況則事涉機密，不便公開回答。

左起：國防部長嚴德發、空軍參謀長劉任遠。記者程嘉文／攝影
左起：國防部長嚴德發、空軍參謀長劉任遠。記者程嘉文／攝影
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