蘇祈麟女挨批沒禮貌 總統：輕鬆一下滿好的

2018-05-14 11:14 中央社 台北14日電



總統府把蘇祈麟女兒可愛逗趣的照片放上總統府官網上。翻攝自總統府官網 分享 facebook

海軍儀隊隊員蘇祈麟的女兒在總統府內奔跑遭批評，總統蔡英文今天表示，小孩子本來就有比較多自由度，難得來一趟，可以輕鬆一下滿好的，「原來總統府可以發生這樣的事情」。

蔡總統上午接受Hit Fm聯播網節目「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻專訪時做上述表示。

蔡總統日前接見獲得美國「世界儀隊錦標賽」特別獎的海軍儀隊上兵蘇祈麟，在府內接見過程中，蘇祈麟的女兒活蹦亂跳，遭部分網友批評沒禮貌、不得體，蘇祈麟的妻子柯鋅緹還因此發臉書對外道歉。

蔡總統說，其實這件事不是那麼複雜，那天她剛進到綠廳就看到蘇小妹妹被媽媽抱得緊緊，她以為蘇小妹妹很緊張，蔡總統接著和蘇祈麟一家人一一握手，「我那時就覺得蘇小妹妹好可愛，可是不好意思說借我抱一下。」

蔡總統說，後來大家坐下來開始談大人的事情，大概蘇小妹妹覺得無趣，看到地毯好像有幾隻蝴蝶，就追著蝴蝶跳來跳去，她也覺得難得來一趟，蘇小妹妹如果覺得這是可以放開、可以輕鬆一下，滿好的，「小孩子本來就有比較多自由度」。

蔡總統說，柯鋅緹不需要為這事件放在心上，社會對每件事都有不同看法，這件事在她看來，第一，社會上絕大多數人覺得蘇小妹妹可愛，第二，原來總統府可以發生這樣的事情。

蔡總統說，她在接見隔天搭飛機到南部，飛機上有青年日報，一打開來看頭版的焦點就放在蘇小妹妹身上，這代表「軍人也覺得這很好啊」。