親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統聲望調查
九合一選戰焦點
柯文哲向綠輸誠
政府要搶救低薪
政治
軍事
綜合

駐美外交官多次偷吃人妻不認 一本行事曆成關鍵鐵證

太老得獎很拍謝！前全壘打王自揭退休原因

蘇祈麟女挨批沒禮貌 總統：輕鬆一下滿好的

2018-05-14 11:14中央社 台北14日電

總統府把蘇祈麟女兒可愛逗趣的照片放上總統府官網上。翻攝自總統府官網
總統府把蘇祈麟女兒可愛逗趣的照片放上總統府官網上。翻攝自總統府官網
分享

海軍儀隊隊員蘇祈麟的女兒在總統府內奔跑遭批評，總統蔡英文今天表示，小孩子本來就有比較多自由度，難得來一趟，可以輕鬆一下滿好的，「原來總統府可以發生這樣的事情」。

蔡總統上午接受Hit Fm聯播網節目「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻專訪時做上述表示。

蔡總統日前接見獲得美國「世界儀隊錦標賽」特別獎的海軍儀隊上兵蘇祈麟，在府內接見過程中，蘇祈麟的女兒活蹦亂跳，遭部分網友批評沒禮貌、不得體，蘇祈麟的妻子柯鋅緹還因此發臉書對外道歉。

蔡總統說，其實這件事不是那麼複雜，那天她剛進到綠廳就看到蘇小妹妹被媽媽抱得緊緊，她以為蘇小妹妹很緊張，蔡總統接著和蘇祈麟一家人一一握手，「我那時就覺得蘇小妹妹好可愛，可是不好意思說借我抱一下。」

蔡總統說，後來大家坐下來開始談大人的事情，大概蘇小妹妹覺得無趣，看到地毯好像有幾隻蝴蝶，就追著蝴蝶跳來跳去，她也覺得難得來一趟，蘇小妹妹如果覺得這是可以放開、可以輕鬆一下，滿好的，「小孩子本來就有比較多自由度」。

蔡總統說，柯鋅緹不需要為這事件放在心上，社會對每件事都有不同看法，這件事在她看來，第一，社會上絕大多數人覺得蘇小妹妹可愛，第二，原來總統府可以發生這樣的事情。

蔡總統說，她在接見隔天搭飛機到南部，飛機上有青年日報，一打開來看頭版的焦點就放在蘇小妹妹身上，這代表「軍人也覺得這很好啊」。

蘇祈麟

相關新聞

提升戰力 嚴德發：沱江級巡邏艦將加速量產

2018-05-14 11:01

海軍：新造巡防艦不是「小神盾」 更下一代再說

2018-05-14 10:06

失蹤屆滿半年 飛官何子雨撫卹程序啟動

2018-05-13 15:49

募不到兵 專家：重質不重量「實編比缺編」有戰力

2018-05-13 15:37

遇到中共軍艦打招呼就傻眼？ 海軍嚴厲駁斥

2018-05-13 15:22

踢完正步秀刺槍 「五年級大叔」要重振軍威

2018-05-13 00:08

不忘飛官何子雨 妻：相信他還在才活得下去

2018-05-12 12:14

中共空軍雙向繞島巡航 美反對片面改變現狀

2018-05-12 05:38

訛傳轟-6K在鵝鑾鼻凌空 國防部：文攻武嚇故技的假照

2018-05-11 23:07

太平島南援三號操演 參演官兵模擬傷患超敬業

2018-05-11 20:57

南沙太平島海難操演超逼真 海巡署南援3號展現人道救援

2018-05-11 20:08

影／逼真！太平島操演 模擬商船碰撞海難

2018-05-11 19:13

反擊共機繞台心理戰 空軍防空飛彈威猛發射集合片出爐

2018-05-11 18:55

國軍操演被對岸譏諷「軟趴趴」軍方：南訓中心新兵操演

2018-05-11 18:17

共機雙向繞島 國軍首度公布掛彈轟-6K動態影像反制

2018-05-11 16:58

美眾院國防授權法要求強化台灣軍力 國防部：樂觀其成

2018-05-11 13:34

國軍刺槍術被共青團酸軟趴趴 台灣網友大反擊

2018-05-11 13:26
看更多

熱門文章

聯合報民調／蔡總統施政不滿意度攀高 連南部也逆轉

2018-05-13 23:49

影／馬英九出席馬友會 台南鄉親挺：該還他公道

2018-05-13 12:29

遇到中共軍艦打招呼就傻眼？ 海軍嚴厲駁斥

2018-05-13 15:22

送菜沒諮詢社福團體？ 議員質疑吳音寧又說謊

2018-05-13 11:45

文化部認了！陸書審查爭議 敗在公文上這四個字

2018-05-13 12:30

蔡英文、馬英九、柯文哲同場浴佛 祈求國泰民安

2018-05-13 19:03

對國家有貢獻 綠委提議生三胎家庭「升學加分」

2018-05-13 12:03

最新民調／蔡總統執政2年 不滿意度由五成增至五成六

2018-05-14 01:06

力挺軍公教 花蓮縣長傅崐萁攜手金門將提年改釋憲

2018-05-13 17:00

送菜爭議 溪州大庄村民挺吳音寧：帶菜乾去請議員吃

2018-05-13 15:35

失蹤屆滿半年 飛官何子雨撫卹程序啟動

2018-05-13 15:49

吳音寧送菜回鄉惹議 北農：殘貨做公益會更嚴謹

2018-05-13 13:00

影／侯友宜返鄉 用嘉義美食陪媽媽過母親節

2018-05-13 13:01

蔡執政2周年／負評攀升 62％不滿經濟

2018-05-14 00:11

呂秀蓮世大運放水說引眾怒 蘇貞昌：不要不敬

2018-05-13 13:34

蔡英文、馬英九同台 沒絲毫互動

2018-05-13 19:37

監察院上周討論對年改提釋憲 結果被擋下

2018-05-14 00:17

非正統馬家軍？羅智強：馬總統一直很關心我啦

2018-05-13 22:41

天王入風雲！ 連勝文出面力挺士林北投張斯綱

2018-05-14 05:09

大巨蛋為北市長選戰投變數 柯文哲今專案報告

2018-05-14 00:04

雷大雨小 建築師：卡蛋三年成效低

2018-05-14 00:14

民調／最不滿意蔡總統經濟發展表現 負評升到六成二

2018-05-14 01:07

海軍：新造巡防艦不是「小神盾」 更下一代再說

2018-05-14 10:06

募不到兵 專家：重質不重量「實編比缺編」有戰力

2018-05-13 15:37

母親節 宋楚瑜粉絲專頁發文懷念母親與妻子

2018-05-13 16:26

綠評蔡執政 「走過陣痛期 迎接新挑戰」

2018-05-14 01:07

地方政府年改釋憲 花蓮開第1槍

2018-05-14 00:25

評柯文哲「綁架說」 丁守中：民進黨才被他綁架

2018-05-13 12:27

年改釋憲 監委擬提案被擋下

2018-05-14 00:33

挺軍公教國民黨高市彰化釋憲連署 成立義務律師團

2018-05-13 20:43

聲援軍公教警消！國民黨南市各區黨部協助收集連署書

2018-05-13 20:23

柯文哲：兩岸論述就是五個互相

2018-05-13 11:56

柯文哲說台灣被深綠綁架 姚文智譏：是被他謊言綁架

2018-05-13 12:00

傳與巴拉圭合作計畫拖兩年 外交部駁斥

2018-05-13 18:40

施政不滿意度攀高 蔡英文：改革必然過程

2018-05-14 09:42

審陸書惹議 文化部認「欠周全」

2018-05-14 00:19

蔡英文鼓勵當兵 扁：國防部曾跟我說全募兵不可行

2018-05-14 10:13

送菜風波 北市議員：吳音寧連說3謊

2018-05-13 13:13

議員：柯綠若合作 大巨蛋案難切割

2018-05-14 00:11

政府派遣工起薪 調高到3萬

2018-05-13 13:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top