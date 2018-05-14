蔡英文鼓勵當兵 扁：國防部曾跟我說全募兵不可行

2018-05-14 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



總統蔡英文日前對高中生表示，不要急著上大學，可像以色列一樣，先到軍中當兵。前總統陳水扁今透過「新勇哥物語」表示，以色列是「全徵兵制」，我們是相反的「全募兵制」，國防部曾對他說「全募兵制」不可行，他任內不敢推，蔡總統卻聽不進去，如今又叫高中生不要急著上大學，難道是要把全募兵制改回「募徵併行制」？

「新勇哥物語105」全文如下：

勇弟：蔡總統連續第三年出席今周刊所辦｛與高中生面對面論壇｝，日昨對與會學生多次提到「不要急著上大學」，「身為三軍統帥，我覺得進入軍中做幾年也是不錯的」，又說以色列為什麼這麼強，以色列的高中生，不論男女，高中畢業後，一定進入軍隊⋯⋯學習，兩、三年再回學校念書。我生性駑鈍，聽不太懂總統在講啥米？

勇哥：我也被總統為何會有這樣的談話搞糊塗了，特別是引用以色列不論男女，高中畢業後一定進入軍隊，以色列才這麼強為例。總統不會不知道，以色列實施「全民皆兵」的「全徵兵制」，依據以色列憲法，除了阿拉伯裔以色列人外，年滿18歲，不分男女都要被徵兵去服義務役。台灣不但不是「全徵兵制」的國家，反而「馬規蔡隨」，在馬政府多次跳票後，今年1月1日開始實施「全募兵制」，台以兩國兵役制度不同，總統身為三軍統帥，難道要把全募兵制改回募徵併行制，否則怎麼可能會說出不要急著上大學，先進入軍隊學習那樣的話呢！？

勇弟：再說，阿扁總統任內不敢推，也評估不可行的「全募兵制」，竟然在馬總統強力要求下硬推到底。蔡總統明知推動「全募兵制」問題重重，連史上第一位有實權的文人國防部長蔡明憲都再三呼籲一定要改回募徵併行的兵役制度，可是蔡總統還是聽不進去！

勇哥：國防部呈給阿扁總統的評估報告指出，台灣頂多再縮短役期，沒辦法實施「全募兵制」。但要縮短役期，條件是先調整徵募比，也就是徵兵的義務役與募兵的志願役比例，要從李總統時代的6:4，調整為4:6，阿扁才能逐年縮短役期，從2000年的1年10個月，一次少2個月，減少到2008年的1年，再也縮短不下去了。如今硬推「全募兵制」，役男只要服4個月的「軍事訓練役」，面對中國解放軍的軍事威脅，台灣這樣的軍隊如何打仗？比起以色列「全民皆兵」，不論男女年滿18歲，ㄧ律要當2～3年左右的兵，完全不可同日而語！

勇弟：至於不要急著上大學，先進入軍隊，請問高中畢業後要不要參加大學學測？考上馬上辦休學，還是等當2、3年兵再考？另外以色列國家強與全徵兵制有何必然關係？全民皆兵組成全世界最精銳部隊之一，固然是事實。但以色國家富強恐怕是其他原因占主要吧？⋯⋯⋯，