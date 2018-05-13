用愛迴向 黑鷹殉職駕駛女捐消防警報器

2018-05-13 16:34 中央社 高雄13日電



黑鷹直升機正駕駛康萬福今年2月出勤殉職，他女兒、高市消防局苓雅分隊員康汶羽走出喪父之痛，4月中旬以父親名義捐贈100顆火災警報器用愛迴向父親，今天獲頒感謝狀。

空勤總隊NA-706黑鷹直升機2月5日執行蘭嶼病患後送任務時失事墜海，造成機上正駕駛康萬福等3名機組人員及病患、家屬、護理師共6人罹難。

同樣從事救難工作的康汶羽難捨父親出勤喪命，與家人討論後，決定用愛延續父親救人精神，4月中旬以父親排灣族族名 Ngerel Pacekelj 捐贈100顆住宅用火災警報器給高雄市消防局，由消防局派員前往符合申請資格民眾住家安裝，維護民眾居家安全。

康汶羽指出，消防隊一直有在受理民眾捐贈火災警報器，透過警報器的蜂鳴警示更多家庭於火警時提早逃離，一樣是愛的體現，所以決定捐出百顆警報器，用愛將功德迴向給父親。

苓雅消防分隊副中隊長黃俊綾下午代表受惠民眾頒贈感謝狀給康汶羽致謝；從長官手中接下感謝狀，康汶羽說，捐贈金額不大，希望這點心意能讓父親的救人精神長存人間。

黑鷹直升機墜海後打撈過程歷經波折，一度令康汶羽為父親安危魂牽夢縈；她說，直到有一次在夢境中父親要她「放下、不哭哭」，讓她似有感應，她才對生命有更多體悟，但她依然很想念父親。