失蹤屆滿半年 飛官何子雨撫卹程序啟動

2018-05-13 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



空軍飛官何子雨上尉，去年11月7日駕駛幻象2000戰鬥機進行訓練時，在基隆北北東方海域雷達光點消失。歷經半年的搜索打撈，始終沒有尋獲殘骸。由於軍人失蹤半年後就宣告死亡，進入撫卹程序。何子雨的妻子張家涵日前透過社群網站臉書表示，自己「相信他還在才活得下去」，不需說服任何人，只要愛他的人相信就好，因此不為何子雨舉辦「追思會」，而以「祈福會」代替。

空軍與國防部對此表示，尊重家屬對於舉辦儀式的形式。對於因公失蹤的官兵，前六個月仍照常發放薪水，滿六個月後則宣告死亡，進入撫卹程序。家屬可領到包括軍人保險、團體保險，以及依官階、職級、所獲勳獎章所發給的卹金，包括一次領以及定期領。例如空勤人員、潛艦人員、火工人員（彈藥處理），因為工作危險度更高，因此在保險額與計算卹金的基數上，也會比較高。

至於位在新店碧潭的空軍公墓，如果是因公殉職者，就有權入葬墓穴。通常都是利用每年三二九青年節春祭，正式辦理入葬。不過官員指出，殉職官兵是否要葬在軍人公墓，是由家屬決定，以往也有因為有家族墓園、或妻子希望未來能夠合葬等因素，並不葬在碧潭公墓的例子。

張家涵先前在臉書表示：「六個月了，有些程序會開始結束，有些程序會開始啟動，時間還是在走，沒人能阻止，該怎麼樣就怎麼樣，但什麼都還沒找到，就是還有希望。」