踢完正步秀刺槍 「五年級大叔」要重振軍威

2018-05-13 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中報導



國軍南訓中心的新兵刺槍被對岸網友酸「軟趴趴」，讓台灣網友想起兩年前在凱達格蘭大道上踢正步的「五年級大叔」，希望他們重出江湖。發起五年級踢正步的何啟聖昨表示，前年踢完正步後，就又成立刺槍隊，如果社會希望有人出來「重振軍威」，會考慮請這些大叔再上街秀一下。

大叔刺槍隊秀一手。 圖／何啟聖提供 分享 facebook

大叔刺槍隊。 圖／何啟聖提供 分享 facebook

何啟聖指出，新兵刺槍刺夠不夠勁不是重點，大家真正在意的應該是台灣的國防基礎，是否足以維護台海安全？這反映社會當前的焦慮。

他說，兩年前他發起612踢正步活動，正因憲兵新訓中心志願役新兵結訓典禮的分列式步伐凌亂，造成社會觀感不佳。後來踢正步展示當天，現場參觀民眾超過3萬人，連前第一夫人周美青都到場打氣，可見受到社會認同。

五年級大叔前年「六一二正步」活動，曾引起社會廣泛關注。 圖／何啟聖提供 分享 facebook

他說，2016的「612正步」演出後，隔年3月就成立刺槍隊，他們利用每周六、日練習2小時，去年612周年聚會展示成果。刺槍隊由擔任國軍六、八軍團刺槍教官的退役上校張博智指導，成員多半由當年在體幹班受過訓的學員組成。巧合的是，張博智也是南訓中心師資班的教官。

何啟聖說，大叔們出來踢正步或刺槍，不是想炫耀，而是希望以一己之力喚起大家對國防的重視，尤其是在募兵不理想、軍人退休金被砍、兵源減少以及常備役訓練只剩4個月下，台灣的國防值得大家正視。