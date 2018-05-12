不忘飛官何子雨 妻：相信他還在才活得下去

2018-05-12 12:14 中央社 台北12日電



空軍幻象2000戰機飛官何子雨去年11月駕機失聯至今半年，何子雨妻子張家涵說，「相信他還在才活得下去」，不需說服任何人，只要愛他的人相信就好，也會以「祈福會」取代「追思會」。

上尉何子雨駕駛的空軍新竹基地一架機號2040、幻象2000-5單座戰機，去年11月7日晚間6時43分於基隆北北東90浬處雷達光點消失，軍方派遣空軍各型機、海軍各型艦等多架次救援，但仍未尋獲。

張家涵在社群網站臉書（Facebook）發文表示，民法第8條是死亡宣告（失蹤人為遭遇特別災難者，得於特別災難終了滿一年後，為死亡之宣告），最大爭點大概是「受死亡宣告者是不是真的死亡」。沒想過有一天會用到這個條文，也沒想過這簡單的條文背後原來這麼痛。

她說，6個月了，有些程序會開始結束，有些程序會開始啟動，時間還是在走，沒人能阻止，該怎麼樣就怎麼樣，但什麼都還沒找到，就是還有希望。

張家涵表示，會以「祈福會」方式取代「追思會」，她也不知祈福有沒有用，「但這是我們能為他做的事」。

她說，對某些人來說，相信他不在了比較容易，但對她來說，相信他還在才活得下去，不需說服任何人，只要愛他的人相信這件事就好。

張家涵說：「我不懂飛行、不懂雷達、不懂訊號，可是我瞭解你，你認定的事情就會做到最好，從來不是會放棄的人，所以我也是。」