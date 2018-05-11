太平島南援三號操演 參演官兵模擬傷患超敬業

2018-05-11 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海委會海巡署今日會同國防部、交通部、外交部、衛生福利部及國搜中心等機關，在南沙太平島海域實施「南援三號」人道救援演練，展現我國南海醫療救援能量。參演的海巡南沙分署官兵扮演傷患，模擬受到燒燙傷，滿臉焦黑、雙眉緊蹙，面容愁苦，仿若真實受創，態度敬業投入。

此次演練總計動員7艘艦艇、2架C-130運輸機，並運用「旋翼型無人飛行載具（UAV）」及空軍「加護維生系統（ICU）」參演；另為因應南海大規模海難事件，衛生福利部也同步啟動國家級災難醫療救護隊前進支援機制，並結合島上自訓「基本救命術（BLS）」、「救護技術員（EMT）」等醫療人力，提供受傷船員最佳醫療救護品質。

操演過程中，空軍第六聯隊除派遣C-130運輸機參與演練，空中傷患後送小組也模擬傷患於島上完成初步醫療處置後，以加護維生系統（ICU）緊急後送回空軍屏東基地。

演練想定我國籍貨輪航行至南沙太平島附近海域時，遭他國籍貨輪碰撞，引發船艙失火，船上多名船員受傷及落海，並藉此彰顯我國於南沙太平島海域的搜救機制及醫療能量，可有效遂行國際人道救援任務。