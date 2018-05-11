南沙太平島海難操演超逼真 海巡署南援3號展現人道救援

2018-05-11 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



海洋委員會海巡署今天在南沙太平島海域舉行「南援三號演練」，為了彰顯不可或缺的人道救援能力，此次操演設定我國籍貨輪在南沙太平島附近海域遇難，船艙失火、船身破損、船員受傷落海等，操演過程逼真精采。

海巡署表示，為了貫徹政府南海政策「使太平島成為人道救援中心與運補基地」，交通部、國防部、外交部、衛生福利部及國搜中心等相關機關跨部會舉行南援三號演練。

為了因應南海大規模海難事件，今日操演動員7艘艦艇、2架飛機，我國籍貨輪航行至南沙太平島附近海域時，遭他國籍貨輪碰撞，引發船艙失火，船身破損進水並失去動力，船上25人有人燒傷、有人多處骨折，還有船員落海失蹤，場面緊湊逼真。

海巡署運用「無人飛行載具（UAV）」協助搜救，空軍「加護維生系統（ICU）」醫療後送，衛福部也啟動國家級災難醫療救護隊，並結合太平島上自訓的基本救命術（BLS）、救護技術員（EMT），現場用4G行動通訊系統回傳即時救援影像資料。

海巡署指出，今日操演各機關相互合作，驗證提升太平島在地化醫療能量，給予受傷船員最佳醫療救護品質，彰顯在南海搜救機制和醫療能量，並有效進行國際人道救援任務。