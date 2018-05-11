影／逼真！太平島操演 模擬商船碰撞海難

2018-05-11 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 ╱即時報導



海洋委員會11號在南沙太平島進行成立之後的第一次南援操演，演練周遭海域事故的搜救與傷患醫療的後送。除了彰顯對國際人道救援的重視，更展現中華民國在南海的實質掌控力，聯合報記者也親赴太平島直擊整個模擬附近海域發生船舶碰撞，緊急人道救援的過程。