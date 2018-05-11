中共軍機南北繞島 王定宇：凸顯台灣重要

2018-05-11 19:16 中央社 台南11日電



民進黨立委王定宇。 圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供 分享 facebook 中共解放軍空軍11日出動轟炸機、偵察機雙向「繞飛台島巡航」。立法院外交及國防委員會召委王定宇表示，中國動作愈大，愈是凸顯台灣的重要，對台美軍事合作愈是變成推力。

民進黨立委王定宇下午在中央研究院南部院區動土典禮會場告訴中央社記者，共軍軍機、軍艦繞台，中國這樣的動作，已造成美日及區域緊張，他希望大國崛起的中國，別再鬧了，除了訓練刺激緊張外，事實上還有別的事可以做。

王定宇表示，蘇愷35戰機首次繞台，就他了解，中國購買架次不多，約14架，可能要做逆向工法來解決戰機研發的困難，對解放軍來說，不構成有效戰力；台灣不管是防空飛彈或空軍飛行員、軍機嚴密監控，在安全上沒有問題。台灣不是鬧事的國家，會防衛自己，但也不會被威脅。

王定宇說，中國動作愈大，對台美軍事合作愈是推力，愈形成台灣的重要。台美國防合作會議多年來第一次把論壇移師到台灣進行，世界主流戰鬥系統大廠也都來到台灣，提升台灣軍事工業的能量和技術，讓台灣軍事工業有機會和國際市場接軌，提升內部市場。

王定宇指出，中國不斷做這樣的動作，更凸顯台灣的重要，對台灣在區域安全角色及軍事工業發展上，反而是正向的推力。

中共解放軍空軍下午在官方微博公告，11日組織東部、南部戰區空軍協同行動，出動轟炸機、偵察機雙向「繞飛台島巡航」。蘇愷35戰機還首次與轟6K戰機編隊飛越巴士海峽。