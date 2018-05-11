太平島成人道救援中心 國災隊首次投入演練

2018-05-11 18:27 中央社 太平島11日電



海洋委員會海巡署今天在太平島海域進行「南援三號」人道救援演練，海巡署長李仲威說，這次演練首次投入國家級救災隊與空拍機支援，提升救援能量將太平島打造為人道救援中心。 圖／漁業署提供 分享 facebook 海洋委員會海巡署今天在太平島海域進行「南援三號」人道救援演練，海巡署長李仲威說，這次演練首次投入國家級救災隊與空拍機支援，提升救援能量將太平島打造為人道救援中心。

海巡署上午會同外交部、交通部、國防部、衛生福利部及國搜中心等機關，在南沙太平島海域舉行「南援三號」演練，展示台灣在南海的人道救援能力。

演練設定台灣籍貨輪「昌運一號」航行至南沙太平島附近海域時，遭他國籍貨輪「大川輪」碰撞，引發昌運一號船艙失火、船身破損進水並失去動力，船上25人中，有2船員燒傷、4船員多處骨折、4船員落海失蹤，及其他多人輕傷。昌運一號緊急聯繫海巡署求援，並發射信號彈標示所在位置。

海巡署高雄艦及警備小艇前往馳援，運用空中無人載具空拍機（UAV）從空中拍攝，了解昌運一號受損狀況、尋找落海船員位置，並使用煙標定位海中待救民眾；隨後衛福部國家級災難醫療救護隊前往現場急救，將救回民眾迅速送往島上南沙醫院進行治療，重大傷患後續由空軍運輸機運用加護維生系統（ICU）後送高雄總醫院，演練過程緊湊、逼真。

李仲威受訪時表示，總統蔡英文在105年7月20日指示，要把太平島打造為人道救援中心，這次「南援三號」進行立體化搜救演練，從空中、水面同步搜救，首度投入空拍機，利用即時空拍影像迅速掌握災情；去年4G網路開通後，將受災船上醫療狀況即時連線，醫師可以快速指導現場急救。

李仲威說，此外，國家級災難醫療救護隊也首次派出7人小組投入救災支援演練，未來當發生重大災情時，國災隊將可迅速投入協助救災；太平島上的南沙醫院也預計於今年底動工整建，讓救援能量更加厚實。

李仲威表示，太平島的人道救援演練不會只到「南援三號」，未來會繼續做下去，在各部會努力合作協調下，太平島成為人道救援中心的能量會越來越強。

海巡署指出，本次演練總計出動7艘艦艇、2架飛機，未來將持續辦理南海人道救援演練，並深化與周邊國家的救援合作機制，實踐太平島成為南海人道救援中心與運補基地的角色。

海巡署表示，自89年駐守東、南沙迄今，於南海執行國際及國內人道救援案件共75案115人次，其中南沙海域部分，計有27案、39人次。

太平島地處南海南沙群島北部中央，與高雄港相距860浬，位於中華民國轄境最南端，面積0.51平方公里，約70個足球場大；島上擁有地下淡水資源、飼養狗、羊、雞等家禽，並種植各式熱帶蔬果，足以維持人類居住與經濟生活。目前海巡署派駐島上人力約100多人，另有空軍與海軍駐軍。