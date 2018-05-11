共機雙向繞島 國軍首度公布掛彈轟-6K動態影像反制

2018-05-11 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中共空軍今放言出動轟炸機、偵察機「雙向繞飛台島巡航」，蘇愷35戰機首次與轟-6K戰機編隊飛越巴士海峽。我空軍不但升空監控，還首度公布監控掛載飛彈轟-6K的動態影像，反將共機一軍。

中共空軍新聞發言人申進科今日聲稱，中共空軍今組織東部、南部戰區空軍協同行動，出動轟炸機、偵察機「雙向繞飛台島巡航」。蘇-35戰機首次與轟-6K戰機編隊飛越巴士海峽，「實現了繞島巡航模式的新突破，彰顯了空軍體系作戰能力的新提升」。而中共空軍還要按照既定計劃，繼續組織多型戰機繞飛台島巡航。

空軍司令部今(11)日表示，中共空軍轟6K、運8遠干、圖154電偵等多型機，上午區分南、北兩航線進入西太平洋實施遠海長航訓練；北航線為轟6K機，穿越宮古水道、巴士海峽後返回；南航線為轟6K、運8遠干、圖154電偵等型機，穿越巴士海峽、宮古水道後返回；期間蘇愷35、殲11、空警2000等型機協訓。

空軍司令部進一步表示，此次係蘇愷35機首次執行是項任務，空軍對於區域內共軍海空機艦任務動態均能早期全程掌握預警情資，有效應處，確保國防安全，籲請國人安心。