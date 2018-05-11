國軍刺槍術被共青團酸軟趴趴 台灣網友大反擊

2018-05-11 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



共青團中央微博日前貼文，引用台灣網友拍攝國軍練習刺槍術的影片，大酸「台網友拍攝台軍刺殺操訓練：殺聲有氣無力動作軟趴趴」，極盡揶揄之能事，貼文被廣傳，有大陸網友甚至留言稱「我覺得我們廣場舞大媽可以1個打3個」。台灣網友今天披露，影片其實是陸軍南區專長訓練中心的軍事訓練役男，當時影中學員只入伍2周，還在由民轉兵的階段，「難道新兵入伍第2周，就能訓出三頭六臂、飛天遁地？你老共訓給我看啊！」他同時出示同一單位學員結訓時進行剌槍術驗收的影片反擊，片中役男動作確實，殺聲震天，嗆：「不知道對岸網民是在靠腰哪齣！」

中國共產主義青年團（共青團）日前在「微博」分享一段國軍進行剌槍術訓練的俯視影片，直接就酸「台網友拍攝台軍刺殺操訓練：殺聲有氣無力動作軟趴趴」，貼文說，近日有台灣地區網友拍攝了一段台軍進行刺槍術（刺殺操）訓練的影片並上傳到網上，稱訓練中的台軍「殺聲有氣無力的，動作軟趴趴的」；貼文還「溫馨提示」：請將音量調到最大，不然聽不見聲。極盡揶揄之能事。貼文被大陸網友廣傳，甚至有人稱「我覺得我們廣場舞大媽可以1個打3個」。

據證實，這段影片出自新浪的影片是陸軍南區專長訓練中心「軍事訓練役男」平時的訓練情形，被拍攝時役男僅入伍2周，並非完訓的士兵。我國今天立即有網友在臉書貼出同一單位軍事訓練役學員在結訓時驗收刺槍術的影片，不但動作確實，且殺聲震天。中共流傳的爆料影片是民眾拍的入伍第2周的新兵，其實正在邁入由民轉兵階段；他披露的影片則是結訓的競賽成果，差別立判，入伍2周就有這樣的態勢，「不知道對岸網民是在靠腰哪齣！」