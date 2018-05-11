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美眾院通過NDAA草案 吳釗燮：提升國防實力促進合作

2018-05-11 09:43聯合報 記者徐偉真╱即時報導

外交部長吳釗燮今天表示，感謝美國國會議員對台灣的支持，我們也會努力提升自身的國防...
外交部長吳釗燮今天表示，感謝美國國會議員對台灣的支持，我們也會努力提升自身的國防實力，和行政部門積極討論，促進雙方的安全合作。聯合報系資料照
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美國眾議院軍事委員會10日通過2019財年「國防授權法」（NDAA）草案，其中要求美國國防部評估台灣軍力，並提交建議報告；外交部長吳釗燮今天表示，感謝美國國會議員對台灣的支持，我們也會努力提升自身的國防實力，和行政部門積極討論，促進雙方的安全合作。

外交部亞東太平洋司下的「印太科」今天成立，吳釗燮上午揭牌，這是美國總統川普提出印太戰略後，外交部首次以組織的變動去配合美國的戰略思維的改變。

吳釗燮說，新南向政策受到高度肯定，這是外交部努力的成果，他上任以來認真檢討外交工作如何精進，如何運用有限資源與人力，其中就是亞太司的人力重整，要進行符合現在國際戰略趨勢作為，美國提出印太戰略，澳洲也有，日本也有，所有民主國家都在思考如何讓印太地區在經貿上與自由價值上能夠更多合作，台灣一定要朝這方面努力，這就是印太科接下來重點工作，雖然人力有限，但比起原來人力結構已經大幅增加，不僅強化新南向，還要搭配整個國際戰略區域。

吳釗燮說，美國國會正在討論2019NDAA法案，其中有很多對台灣非常友善的項目，非常感謝美國國會議員對台灣的支持，尤其是在國防安全、國防合作上的支持，台灣會努力提升自身的國防實力，也會和行政部門積極討論，促進雙方之間的安全合作，以共創亞太地區的和平與穩定。

吳釗燮
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