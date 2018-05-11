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美眾院軍委會通過NDAA草案 要求評估台灣軍力

2018-05-11 03:33聯合報 記者張加╱即時報導

美國眾議院軍事委員會10日通過2019財年「國防授權法」（NDAA）草案，其中要求美國國防部評估台灣軍力，並提交建議報告。

根據軍院軍委會公布的草案綱要，該委員會主席托恩柏利（Mac Thornberry）提出美國應支持提升台灣的防衛能力、擴大聯合軍演、對台軍售、軍事高層交流等舉措。

此外，該草案提出禁止任何美國政府機關使用華為或中興所生產的「危險」科技產品，指這兩家公司與中國共產黨情報單位有關。

眾院軍委會10日以60票贊成、1票反對，通過草案，將送交眾院全院表決。

眾院軍委會公布的草案細節指出，美國國防部長應與台灣有關部門諮商，全面評估台灣軍力，尤其是台灣的後備軍人，並提出建議，以提升台灣自衛能力。

草案要求，法案生效後一年內，國防部長應與國務卿諮商，向相關委員會提交報告；報告須包括美方評估、建議，以及美國的計畫，以利促進報告的建議、擴大美台高級軍事交流與聯合軍演、支持美國對台軍售與轉移其它軍備，尤其是發展不對稱作戰能力。

中國大陸部分，草案要求，美國總統應在2019年3月1日前將針對中國大陸的美國政府全面戰略，提交給適當的國會委員會；這分戰略評估應該如何應對中國共產黨使用其政治影響力、情報網絡、經濟工具、軍事活動等。

草案並提及，美國應評估如何應對中國大陸運用投資、基礎建設、發展計畫，如「一帶一路」倡議以擴大影響力。

2019財年「國防授權法」尚需經眾議院、參議院各自通過，再以兩院協商後的版本送交總統簽署成法。

美國眾議院軍事委員會10日通過2019財年「國防授權法」草案，其中要求美國國防部...
美國眾議院軍事委員會10日通過2019財年「國防授權法」草案，其中要求美國國防部評估台灣軍力，並提交建議報告。圖為美國與中華民國國旗。聯合報系資料照
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