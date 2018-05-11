新聞眼／國防發展契機 應善用資源
蔡政府高唱發展國防產業，在解放軍勢力崛起背景下，華府對高度敏感的我方自製潛艦計畫，終在延宕多年後開了第一盞綠燈。國防產業在台灣，如今確實是發展契機，這是因緣際會，某程度也是不得不然。
然而巧婦難為無米之炊，蔡政府上任兩年來，發展國防實質的資源增加實在有限。一〇六、一〇七年度總預算，軍事投資不增反降。總統去年底雖宣示未來國防預算年增二％，但面對國內通貨膨脹，以及募兵持續拉高人事費，能否抵銷都成問題，遑論與中共擴軍匹敵。
集官民之力發展國防建立產業利基，是正確戰略。然而在過程初期，政府的財力與政策支持，勢必比純軍購更大。此外在扶植產業同時，如何避免不肖政客、官員及廠商不當牟利的「三位一體」？獵雷艦案從先前雄心萬丈，到如今淪為「三輸」，反映的正是政府與業界對「永續經營」與「正當賺錢」如何定義，功課還沒作足。
另一方面，再精良的裝備，還是要具備高素質與忠誠的成員去操作，才能真正形成國防武力。近年國軍不僅要面對共軍硬體日益精良，內部士氣與互信的維持，更成嚴苛考驗。我方爭取與美國軍事合作時，是否洩密的確是對方考量點之一。而從歷年來共諜案例可以發現，光祭出銀彈，通常不足以使一般人背棄國家，但當事人若自覺被團體所辜負，對國家失去信心，就很可能走上不歸路。
也因此，這一波軍人年改引發的風波實不宜小覻。就財政窘迫的政府而言，年改確實不得不然，但保家衛國的重任需要忠貞的軍人承擔，如何正視他們自覺犧牲奉獻未被公平對待的怨懟，如何化解其退休年金仍可能被「滾動式檢討」的疑慮，應是在發展國防產業同時，政府也要審慎面對的問題。
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