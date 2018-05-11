新聞眼／國防發展契機 應善用資源

2018-05-11 00:21 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 程嘉文



參加台美國防產業論壇的美國軍火業者是由前美國太平洋司令部司令威爾辛斯基（右二）領軍來台。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 蔡政府高唱發展國防產業，在解放軍勢力崛起背景下，華府對高度敏感的我方自製潛艦計畫，終在延宕多年後開了第一盞綠燈。國防產業在台灣，如今確實是發展契機，這是因緣際會，某程度也是不得不然。

然而巧婦難為無米之炊，蔡政府上任兩年來，發展國防實質的資源增加實在有限。一〇六、一〇七年度總預算，軍事投資不增反降。總統去年底雖宣示未來國防預算年增二％，但面對國內通貨膨脹，以及募兵持續拉高人事費，能否抵銷都成問題，遑論與中共擴軍匹敵。

集官民之力發展國防建立產業利基，是正確戰略。然而在過程初期，政府的財力與政策支持，勢必比純軍購更大。此外在扶植產業同時，如何避免不肖政客、官員及廠商不當牟利的「三位一體」？獵雷艦案從先前雄心萬丈，到如今淪為「三輸」，反映的正是政府與業界對「永續經營」與「正當賺錢」如何定義，功課還沒作足。

另一方面，再精良的裝備，還是要具備高素質與忠誠的成員去操作，才能真正形成國防武力。近年國軍不僅要面對共軍硬體日益精良，內部士氣與互信的維持，更成嚴苛考驗。我方爭取與美國軍事合作時，是否洩密的確是對方考量點之一。而從歷年來共諜案例可以發現，光祭出銀彈，通常不足以使一般人背棄國家，但當事人若自覺被團體所辜負，對國家失去信心，就很可能走上不歸路。

也因此，這一波軍人年改引發的風波實不宜小覻。就財政窘迫的政府而言，年改確實不得不然，但保家衛國的重任需要忠貞的軍人承擔，如何正視他們自覺犧牲奉獻未被公平對待的怨懟，如何化解其退休年金仍可能被「滾動式檢討」的疑慮，應是在發展國防產業同時，政府也要審慎面對的問題。