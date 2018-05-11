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台美國防論壇 將加強產業合作

2018-05-11 00:15聯合報 記者程嘉文林保光楊濡嘉／高雄報導

台美國防產業論壇昨天在高雄登場，參加論壇的美國軍火業者一字排開。 記者劉學聖／攝...
台美國防產業論壇昨天在高雄登場，參加論壇的美國軍火業者一字排開。 記者劉學聖／攝影
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由四十二家相關廠商組成的「台灣國防產業協會」與美台商會合作，昨天在高雄漢來飯店舉行「台美國防產業論壇」，吸引國內外廠商與學者、媒體共三百多人出席。多家外商出席代表均宣稱，對中鋼等台灣廠商的技術能力印象深刻，未來不排除加強合作。美台商會會長韓儒伯則認為，台灣若希望加強與美國在國防產業的合作，應適度增加國防預算，也要避免洩密的疑慮。

不過昨天論壇場外並不平靜，包括兩岸和平發展論壇、勞動黨、左翼聯盟等團體上百人，拿著紅布條和標語牌抗議高喊「反軍購，要民生」、「軍火交易，死亡遊戲」，勞動黨副主席王娟萍等人聲明，台灣已經買武器到渾身是債，東亞形勢朝向和平轉變，美國卻要求台灣每年再增加軍事費用，無助於緩和目前已嚴重惡化的兩岸關係。

左翼聯盟等團體在台美國防論壇外抗議，呼籲政府停止「凱子軍購」。 記者劉學聖／攝影
左翼聯盟等團體在台美國防論壇外抗議，呼籲政府停止「凱子軍購」。 記者劉學聖／攝影
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由於論壇前媒體高調報導，不少現任政府官員出席轉趨低調。原本要在午宴進行專題演講的經濟部長沈榮津，開場致詞重申希望機艦國造促進產業升級後，就以另有要公為由告退。國防部副部長張冠群，也在開幕結束就離場。現任國防安全研究院董事長的國防部前部長馮世寬，原預計發表演講，同樣因「身體因素」請假未到。

一位現任官員解釋，雖然蔡政府將航太、造船、資安等三大國防產業列為重點項目，但論壇本身是商業活動，不希望外界認為政府直接背書。

韓儒伯說，川普政府希望「全球盟友為自己的國防負責」，台灣的國防預算已經「持平」很久，至少應該趕上通貨膨脹的速度。此外台灣希望從美國引進更多高科技，就必須保證避免外洩給中國大陸等地的問題。

國防部前部長楊念祖、前副部長陳永康昨天以學者身分與會。「代打」專題演講的陳永康說，外界預期中共將於二〇三五年完成軍事現代化與脫貧，在此之前可視為我方的「機會之窗」，但在資源有限情況下，要想推動國防產業，必須有能結合產業的政策，計畫要穩定連貫，而非眼前有大餅就搶成一團。

籌組國防產業協會的造船公會理事長韓碧祥則大吐苦水，抱怨公部門採購往往讓業者「有時撐死，有時餓死」；如今組成協會，就是希望和政府溝通，業界也要避免惡性競爭。

國防部台商勞動黨馮世寬
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