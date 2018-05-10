九鵬空域5、6月「彈」雲密布 嚇阻共機繞台

2018-05-10 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



共機實施遠海航頻繁繞台，經常穿越巴士海峽，國軍展現實力，除空軍將在6月5日漢光34號實兵操演期間，在九鵬基地所在東南海空域實施大規模實彈射擊外，中山科學研究院也在本月於同一海空域排定密集防空飛彈射擊，5月起至今不見共機越雷池一步。

中科院在本月9、10、11、15、16、17、18日於九鵬基地外東南海空域實施對海域火砲射擊，管制空、海域自花蓮外海延伸到綠島、蘭嶼，最大彈道「無限高」，外界研判可能是防空飛彈測試，也可能是增程型的反艦飛彈；緊接中科院又在本月22至23日、29至30日期間，在九鵬沿海實施對海（空）實彈射擊，巴士海峽密集管制。

而6月5日空軍將在九鵬地區實施專案演習，在台灣東部外海及巴士海峽上空進行實彈射擊，專案操演的區域，特別分為警戒一、二區及管制一區三個區域，其中警戒一區即九鵬到蘭嶼外海，而管制一區則是到巴士海峽上空，都是我防空識別區的東南角，也是中共軍機最常闖進我防空識別區的區域，其中警戒一區的最大彈道標註為無限高，明顯是防空飛彈射擊區域，屆時包括天弓3型、愛國者3型防空飛彈都可能實施實彈射擊。