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九鵬空域5、6月「彈」雲密布 嚇阻共機繞台

2018-05-10 21:55聯合報 記者洪哲政╱即時報導

共機實施遠海航頻繁繞台，經常穿越巴士海峽，國軍展現實力，除空軍將在6月5日漢光34號實兵操演期間，在九鵬基地所在東南海空域實施大規模實彈射擊外，中山科學研究院也在本月於同一海空域排定密集防空飛彈射擊，5月起至今不見共機越雷池一步。

中科院在本月9、10、11、15、16、17、18日於九鵬基地外東南海空域實施對海域火砲射擊，管制空、海域自花蓮外海延伸到綠島、蘭嶼，最大彈道「無限高」，外界研判可能是防空飛彈測試，也可能是增程型的反艦飛彈；緊接中科院又在本月22至23日、29至30日期間，在九鵬沿海實施對海（空）實彈射擊，巴士海峽密集管制。

而6月5日空軍將在九鵬地區實施專案演習，在台灣東部外海及巴士海峽上空進行實彈射擊，專案操演的區域，特別分為警戒一、二區及管制一區三個區域，其中警戒一區即九鵬到蘭嶼外海，而管制一區則是到巴士海峽上空，都是我防空識別區的東南角，也是中共軍機最常闖進我防空識別區的區域，其中警戒一區的最大彈道標註為無限高，明顯是防空飛彈射擊區域，屆時包括天弓3型、愛國者3型防空飛彈都可能實施實彈射擊。

海岸巡防署今日宣布將動員國防部艦艇，明天於南沙太平島舉行「南援3號演練」，演習除將驗證國家級災難醫療救護隊前進支援機制，同時也將運用空中無人載具（UAV）協助搜救。海巡署也將在本月23至25日，在南沙太平島環島海域實施軍事操演，進行實彈射擊。

中科院在本月9、10、11、15、16、17、18日於九鵬基地外東南海空域實施對...
中科院在本月9、10、11、15、16、17、18日於九鵬基地外東南海空域實施對海域火砲射擊，管制空、海域自花蓮外海延伸到綠島、蘭嶼，最大彈道「無限高」，外界研判可能是防空飛彈測試。翻攝海巡署射擊通報
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6月5日空軍將在九鵬地區實施專案演習，在台灣東部外海及巴士海峽上空進行實彈射擊，...
6月5日空軍將在九鵬地區實施專案演習，在台灣東部外海及巴士海峽上空進行實彈射擊，專案操演的區域，特別分為警戒一、二區及管制一區三個區域。翻攝漁業署射擊通報
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飛彈南海蘭嶼
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