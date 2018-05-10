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退將披露 海軍新飛彈巡防艦擬減列裝備以符造艦進度

2018-05-10 18:59聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍籌建「新一代飛彈巡防艦」，載台原規劃4500噸級，現因艦艇必須容納國產迅聯作戰系統，空間不足，傳國防部沒有打算調高艦體噸位，而是計劃減列艦上裝備，以符合造艦計劃進度。退將批評，建造一艘缺東、少西不能作戰的船，好向總統「國艦國造」的指示有所交代？這跟當年給慈禧太后造一艘在昆明湖裡慶生的畫舫有什麼兩樣？

海軍新一代飛彈巡防艦定位為巡防艦，噸位約為4500噸，平時執行各項戰備、偵巡、策護、護漁及國際人道救援等專案任務，戰時則遂行反封鎖及聯合截擊等任務。

海軍司令部說，此案委財團法人船舶中心依海軍執行任務所需，及參考目前世界各國新造巡防艦構型大多為單船體型式，所以採單船體進行設計。新一代飛彈巡防艦第一階段合約設計案已於106年決標簽約，目前履約正常。

海外軍退役中將蘭寧利今天以「海軍要是利刃殲敵，而非水果刀」為題在臉書發文披露，「海軍新一代飛彈巡防艦」因要容納中科院的迅聯作戰系統，方能具備類似「神盾系統」功能。為此，船體儎台初步設計須從原先的4500噸調整到5500噸並加高艦體的高度，但是5500噸雖可容納中科院迅聯系統，但船體沒有多餘的空間來部署其他裝備，缺乏彈性運用的空間，希望能增至6200噸才能滿足中科院全迅聯系統；照這樣說如果還保持原先4500噸的話，那迅聯系統和更多的裝備都不能裝了，那豈不是和四十年前造的派里級一樣屬低作戰能力？

蘭寧利說，現在國防部內部對此主張先減列裝備，符合造艦計劃進度後，未來下一艘再行修正的意見。但海軍則以不減裝備，原型艦要全系統測試，才符合作戰需求。問題是哪些裝備先減列？垂直發射系統？還是迅聯系統？減列裝備一定影響作戰，難道國防部只要符合進度，而不管作戰？難道國防部只管不要增加預算，不准延宕時程，一定要照原計畫時程建造一艘缺東、少西不能作戰的船，好向總統「國艦國造」的指示有所交代？這跟當年給慈禧太后造一艘在昆明湖裡慶生的畫舫有什麼兩樣？

蘭寧利說，他想總統要的是要能肩挑區域安全責任和參與印太戰略，能走出去符合作戰需求的軍艦吧！美國濱海作戰艦因完全沒有想到中共軍力崛起如此快速，只有臨時喊停，現聽說要改用於中美洲緝毒，殷鑑不遠，國防部可作借鏡。如果照國防部的主張「先減列裝備，符合造艦計劃進度」就是迅聯系統不裝，先照4500噸去造，好向總統交差。第二艘以後「再行修正」，4500噸與6200噸有近2000噸差距，有這樣造船的嗎？那艘4500噸沒有系統的船造了作什麼？

蘭寧利認為，海軍要的是利刃以自保，而非水果刀。建造一艘符合作戰需求，可以存活的船難道是奢求？今天艦隊面臨的是同時抵達本身的空、海、岸和潛射高性能超音速攻船飛彈的群攻，如果還抱持著早年低價位、低功能的巡防艦心態以巡防艦換巡防艦，是無法因應台海這種高威脅環境的。今天海軍造艦首要滿足多目標同時接戰能力（另近接武器系統亦同），和能滿足多路目標接戰的飛彈彈槽容量。那種低價位、低功能、低接戰能力（包括系統能力不足，彈槽容量過低）的巡防艦的迷思應該徹底拋棄。

我國向美國所採購派里級巡防艦－銘傳軍艦（PFG-1112），艦艏可見新裝設的ＭＫ...
我國向美國所採購派里級巡防艦－銘傳軍艦（PFG-1112），艦艏可見新裝設的ＭＫ13發射系統，系統在波音公司安裝下，將可發射魚叉反艦飛彈。圖／軍聞社
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海軍飛彈國防部
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