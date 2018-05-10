影／蘇祈麟世界儀隊錦標賽發光 總統親贈吉他

2018-05-10 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王彥鈞 ╱即時報導



海軍儀隊上兵蘇祈麟日前赴美國參加世界儀隊錦標賽，以「矇眼操槍」絕技獲得第四名以及創辦人特別獎，總統蔡英文今天(10日)特別接見蘇祈麟，送給他一把民謠吉他，還大讚蘇祈麟是台灣之光。蘇祈麟受訪時表示，沒想到參加比賽效應會這麼大，也坦言一開始也擔心自己表現不好，到現在都還覺得一切發生得很不可思議。

海軍儀隊上兵蘇祈麟談到獲獎的感覺說：「(緊張)情緒還在，一切都發生的不可思議，因為沒有想到就是這個比賽的效應會這麼大，因為自己很怕自己會做不好，我覺得我應該會是第一。」

蘇祈麟的太太受訪時也很心疼先生準備比賽的辛苦：「我覺得我也只能說一些，放手去做，不用太擔心我跟家人，因為他那個真的很危險，所以他練習都不讓我跟。我就每天陪他看醫生，然後幫他換藥。」

蘇祈麟在比賽最後喊出「I love u Taiwan」，感動了總統和不少國人，蘇祈麟則說，這是他去比賽前就想做的，他說：「如果能進入決賽，決賽比完一定要喊這一句，很幸運的是最後有進決賽，看完當下一股力量上升，帶著海軍所有弟兄那股力量上場。」