台灣推動國艦國造 專家籲融入資安觀念

2018-05-10 17:36 中央社 台北10日電



參加台美國防產業論壇的美國軍火業者一字排開。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影 分享 facebook 台美國防產業論壇今天舉辦，與會的國際軍火公司、資安專家認為，由於電子戰、網路戰勢必成為未來戰爭模式之一，台灣推動國艦國造必須融入資安概念，才能抵禦不同形式的攻擊。

以民間企業交流為主的「台美國防產業論壇」上午在高雄漢來大飯店登場，聚焦造船、資安、航太3大國防議題。

洛克希德馬丁公司亞太區國際業務開發部門總監賴英（Robert Laing）演講時提到，美國一直希望與台灣合作，但需要的是「契機」，他建議，台灣跟美國應建立可預期B2B（business-to-business）模式，不僅可以降低成本，採購方也能穩定控制預算。

賴英指出，造船是歷史悠久的產業，而電子戰、網路戰勢必成為未來陸戰、海戰及空戰的模式之一，也是未來戰爭的重要環節，台灣推動國艦國造政策，必須思考導入最新的科技，免於資安、網路攻擊的威脅。

他也建議，台灣與其想盡辦法打進世界防務供應鏈，不如思考如何加入未來新興的供應鏈；台船總經理曾國正說，台灣的中小企業具相當能量，更擁有絕佳地理位置條件，應強化水平、垂直分工，整合既有技術，共同推動國艦國造。

趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦表示，根據統計，全世界每天有50萬個惡意程式產生，並在網路流竄；90%的駭客只攻擊一台電腦（偷竊資料、勒索）；一間公司遭駭後，平均要599天才會發現自己已被攻擊。