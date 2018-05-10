造船公會理事長大吐苦水：官僚制度比馬關條約還可怕
「台灣國防產業發展協會」與美台商會今天在高雄合辦國防產業論壇。協會理事長韓碧祥，是中信造船董事長，也是台灣區造船公會理事長。他在致詞時大吐苦水，表示政府對國防產業沒有長期的計畫，「想到那裡就做到那裡」，政府的政策無法扶植產業，公部門標案「做也死，不做也死」。他更形容，對台灣造船業來說，面臨「比馬關條約還不公平」的產業條件，引發現場來賓為之哄堂。
韓碧祥說，自己已經擔任六屆造船公會理事長，台灣造船真的是說不清，政府政策沒法把造船產業帶起來。這次慶富的獵雷艦案是「撐死的」，但也有船廠是餓死的，「我們造船業者是要細水長流，而不是急流勇退。軍方要造的船，一次就來幾十艘，不是讓你撐死，就是讓你餓死。」海巡署的快速艇計畫，自己先拿到5艘，造完才能標後續的20幾艘，「這種稽核的條件只有台灣才有」，可是如果不做又會餓死，做也死不做也死，這種造船的環境真的不能存活下來。
他表示，台灣造船業者比人家努力，比別人用功，可是為什麼做不起來？就是政府政策沒有好好保護產業，「就是要毀掉這個產業」，如今組成協會，就是希望能慢慢和政府來溝通，「剩下幾家不能再倒了」，業界要避免惡性競爭，不合理的不要去標，合理的利潤才去做，政府一直叫企業加薪水，可是業者都快活不了，怎麼加薪水？因此希望政府要先拿出誠意，「要管的太多，可是遇到事情大家都不管，這是台灣的悲哀，也是企業所面臨的悲哀，我們真的要講真的講不完」。
韓碧祥批評，政府對造船產業雖然談了很多，但都還沒有發包，開出來的條件業者都不合，也讓大家不敢去標，因為「一進去就死掉，不進去死得還比較慢」，所以只能在這邊吐苦水，讓大家聽聽台灣產業的不平等條約，「這個比馬關絛約還嚴重！」
留言