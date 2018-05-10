離婚配偶可分退休俸？柯志恩：台灣不配這麼先進的法條

2018-05-10 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



立法院今續審攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」，下午逐條審查至第42條，內容規定軍官、士官離婚配偶與婚姻關係存續期間滿2年於婚姻消滅時可申請請求分配退伍金或退休俸。國民黨立委一方面認為應回歸民法統一規範，不該納在軍人年改法案中，一方面認為該法條可能造成有心人與軍官、士官假結婚，以騙取退休俸的請求權，要求刪除條文。

民進黨召委王定宇最後裁示，認為朝野立委意見分歧，應在朝野協商時再討論，最後保留第42、43、44條文保留送協商。

國民黨立委柯志恩說，軍人年改第42條的相關法條可能影響民法的體系，也可能引發很多爭議，包括當事人離婚多次等該如何處理，認為42條雖是進步法條，但台灣目前的情況並不適用如此先進的法條。

根據軍人年改行政院版第42條，軍官、士官的離婚配偶與其婚姻關係存續2年者，於法定財產或共同財產制關係因離婚而消滅時，得依規定請求分配該軍官、士官支領的退伍金或退休俸，規定分配比率為1/2，若有有失公平的情況，得聲請法院調整或免除其分配額。

民進黨立委尤美女指出，依照民法剩餘財產請求權的規定，夫妻結了婚以後大家同甘共苦，很難分清楚財產是由誰所賺的，因為兩個人對婚姻都有貢獻，所以當兩人因離婚或一方死亡而分開時，這時候就要把兩人同甘共苦所取得的所有財產進行分配，但是如果有一方完全對婚姻沒有貢獻，可以到法院請求這樣的剩餘財產分配是不公平的，可以讓請求法院減到零。

尤美女表示，軍人年改法案如此規定是依照民法的精神，並強調有些夫妻離婚，名下可能連不動產都沒有，弱勢配偶只能期待退休金，尤其他可能為了家庭辭掉工作，在家裡相夫教子。尤美女也解釋，由於過去年金究竟有沒有納入剩餘財產分配當中，雖然在實務上法官判決有，但沒有法源依據，所以這次年金改革才會把相關規定納入。