兩岸軍演敏感時 政府突宣布明在南沙進行人道救援操演

2018-05-10 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



在兩岸因軍演戰備時機敏感之際，海岸巡防署中午突然宣布，將動員國防部艦艇，在明天於南沙太平島舉行「南援3號演練」，演習除將驗證國家級災難醫療救護隊前進支援機制，同時也將運用空中無人載具（UAV）協助搜救。

因南海天候而延期的太平島人道救援演練「南援2號操演」，原訂在去年12月17日在太平島周邊海域實施操演。海巡署去年9月就運送一輛標準救護車登島備便，準備投入操演，但當時因天候因素再度取消。

海巡署今天表示，為持續貫徹總統「使太平島成為人道救援中心與運補基地」的國家政策，海洋委員會海巡署預計於明（11）日，會同外交部、交通部、國防部、衛生福利部及國搜中心等機關，在南沙太平島海域舉行「南援3號演練」，顯示我國在南海人道救援能力與不可或缺之地位。

海巡署說，鑑於南海海域為國際商貨船航行要道，若於該海域發生重大海難事件及人員傷病，如何迅速應處，為政府當前重要課題。此次演練有別「南援一號」船舶失火事故的狀況設定，改以模擬我國與外國籍貨輪航經南沙海域時發生碰撞，造成多人受傷、失蹤等大規模複合性災難，政府啟動南援專案，透過跨部門通力合作應變救援，共同驗證下列重點：

一、 啟動中央災害應變機制。

二、國家級災難醫療救護隊前進支援機制。

三、太平島醫療能量之提升。

四、4G行動通訊系統回傳即時救援影像資料。

五、運用加護維生系統（ICU）醫療後送。

六、運用空中無人載具（UAV）協助搜救。