共軍匿蹤戰機殲-20將繞台？國防部：來就抓得到

2018-05-10 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中共解放軍昨日宣布共軍首款匿蹤戰機殲-20將在近日首次展開海上方向實戰化軍事訓練，國防部發言人陳中吉今天表示，國軍對台海周邊海空域任何動態情資都有能力掌握。將領則表示，國軍防情系統對中國大陸東南沿海升空的戰機都有能力掌握，加上遍布的防空飛彈警戒系統，殲-20若加入共軍「遠海長航」繞台行列，不管是單機或編隊，國軍都有能力加以掌握，若接近我防空識別區，國軍會派機升空緊跟監偵。

解放軍今年以來已派出多批次戰機、轟炸機、預警機組成編隊進行繞島巡航，日前發布轟-6K的宣傳片中，甚至高調出現101大樓畫面，因此殲-20首次出海很可能是台海方向。而根據新浪看點報導，殲-20今年首先裝備的作戰部隊可能有3支，分別是滄州飛行訓練基地、東部戰區空軍「王海大隊」所在旅，以及最新出現的空軍山東半島某基地。坊間關切，若殲-20雙機單獨繞台巡航，若在我方戰管未發現下，被拍下背景為蘭嶼、綠島或南大武山的巡航照片，將難以對國人交待。兩岸匿蹤戰機對雷達，誰會先看見誰？考驗我監偵戰備能力。

對此，陳中吉表示，國軍針對台灣周邊海空狀況充分監偵，國軍對台海周邊海空域任何動態情資都有能力掌握。