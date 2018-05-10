親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
軍改案立院闖關
WHA確定未獲邀
出版陸書須送審
政治
軍事
綜合

電信員工苦「別叫我賠償！」 用戶辦吃到飽這招免排隊

前立委提高屏合併行文給賴揆副本蔡英文 網：暗示什麼？

中共遼寧艦東海造次 美軍B-52轟炸機攻擊航路回應

2018-05-10 12:01聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中國大陸航空母艦遼寧艦上月底率艦隊在我東海防空識別區周邊海域進行實兵對抗演練，不但有多架殲15艦載戰鬥機升空，編隊外圍警戒任務的屬艦也發射防空導彈。此舉不但讓我幻象戰機頻繁升空佔位警戒，事後美軍也有所回應。長期專事追蹤美軍軍機航跡的推特粉絲頁Aircraft Spots披露，5月近日兩架自關島升空的B-52轟炸機，航向東海空域，迫近東海外圍沖繩空域後折返。另一知名航空推特粉絲頁Alert 5研判，這是B-52轟炸機模擬以空射攻艦飛彈攻擊中國航空母艦的航路。

新竹空軍基地的幻象戰機近期頻繁緊急升空，引起當地居民注意，我東海防空識別區狀況不明，軍方諱莫如深。而昨日共軍宣布殲20首度出海，台海空域戰雲密布，我戰備壓力升高。

事實上，中國大陸遼寧號航空母艦率領的艦隊，自上月22日起就在東海實施「實兵對抗訓練」，和海軍岸基航空兵和潛艦部隊進行「對空、對潛作戰等課目訓練」；多架殲15艦載戰鬥機自遼寧艦升空，負責編隊外圍警戒任務的艦艇也發射防空導彈。外界認為這是中國大陸快速擴建的海軍在爭議性海域最近一次武力展示。

Aircraft Spots披露，5月8日美國空軍兩架呼號RAVE01＆02的B-52H轟炸機，自關島安德森空軍基地升空，以高度FL270、Block 280的西北航向，沒有降落在沖繩或日本，在迫近東海外圍的沖繩空域後，即行近返安德森空軍基地。

另一知名航空推特粉絲頁Alert 5特別留言研判，這是B-52轟炸機模擬以空射攻艦飛彈攻擊中國的航空母艦的航路。

美國海軍目前配備有遠程反艦飛彈（LRASM），射程遠達500浬，由B-1B戰略轟炸機掛載；B-52轟炸機則曾外掛魚叉飛彈作為空中的反艦火力平台，能否掛載LRASM外界不得而知。

長期專事追蹤美軍軍機航跡的推特粉絲頁Aircraft Spots披露，5月近日兩...
長期專事追蹤美軍軍機航跡的推特粉絲頁Aircraft Spots披露，5月近日兩架自關島升空的B-52轟炸機，航向東海空域，迫近東海外圍沖繩空域後折返。另一知名航空推特粉絲頁Alert 5研判，這是B-52轟炸機模擬以空射攻艦飛彈攻擊中國航空母艦的航路。圖／翻攝自Aircraft Spots推特
分享
長期專事追蹤美軍軍機航跡的推特粉絲頁Aircraft Spots披露，5月8日兩...
長期專事追蹤美軍軍機航跡的推特粉絲頁Aircraft Spots披露，5月8日兩架自關島升空的B-52轟炸機，航向東海空域，迫近東海外圍沖繩空域後折返。圖／翻攝自Aircraft Spots推特
分享
中國大陸航空母艦遼寧艦。圖／擷自中國海軍網
中國大陸航空母艦遼寧艦。圖／擷自中國海軍網
分享

空軍飛彈幻象戰機
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

馮世寬驚傳罹肺癌 嚴德發：他謝謝大家關心

2018-05-10 09:26

兩岸軍演敏感時 政府突宣布明在南沙進行人道救援操演

2018-05-10 13:05

共軍匿蹤戰機殲-20將繞台？國防部：來就抓得到

2018-05-10 12:57

台美國防產業論壇 民間團體抗議拒絕凱子軍購

2018-05-10 11:56

九鵬疑試射最強「雲峰飛彈」？專家：可能性不大

2018-05-10 11:39

台美國防論壇開幕 經濟部盼進一步深化兩國關係

2018-05-10 10:37

台美國防產業論壇高雄登場 勞動黨聚集陳抗

2018-05-10 09:51

突取消明天高雄行程 馮世寬健康狀況引關注

2018-05-09 22:28

媒體稱馮世寬罹患肺癌 國防部：子虛烏有

2018-05-09 22:09

操槍神技受矚目 蘇祈麟返國受到海軍英雄式歡迎

2018-05-09 11:19

世儀賽揚名…蘇祈麟凱旋歸國 海軍司令部明表揚

2018-05-09 09:50

國軍官兵手機要裝軟體 進營區就無法拍照打卡

2018-05-08 11:40

同心演習教召 國防部將簡訊通知後備軍人準時入列

2018-05-08 10:41

萬安41號演習 將首度實施應變指揮中心轉移演練

2018-05-08 10:28

蘇祈麟闖世儀賽滿滿正能量 海軍臉書封面換成他

2018-05-08 10:07

國軍女力再展現 陸官胡家琪錄取美國西點軍校

2018-05-08 02:23

新竹戰機頻繁出動 遭批擾民

2018-05-08 00:20

退伍上校取消子女教育補助 退輔會坦言基層抱怨連天

2018-05-07 18:55

國防部長嚴德發：嚴禁國軍使用中國大陸廠牌手機

2018-05-07 17:20
看更多

熱門文章

萬一向總統專機射飛彈？立委：戰機不要掛飛彈

2018-05-09 16:19

NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬

2018-05-09 16:38

民視斷訊風暴霧煞煞 六大問講清楚爭議關鍵

2018-05-09 14:13

觀察站／風向已改變 強悍如柯P也不得不求和

2018-05-10 00:00

深澳案過關 新北市環保局：要學「詹律師」打行政訴訟

2018-05-09 20:52

中共軍機繞台、斷友邦 教授指「根本得了幼稚病」

2018-05-09 22:06

柯文哲表態挺小英 羅智強：換姚文智兌現脫黨承諾

2018-05-10 07:28

蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針

2018-05-09 14:53

獨／文化部要求台灣出版陸書須送審 出版界痛批像文革

2018-05-10 11:30

柯文哲為兩岸一家親致歉 王世堅：現在大家已看破他手腳

2018-05-09 20:11

柯文哲為兩岸一家親致歉 孫大千：柯讓支持者失望了

2018-05-09 20:12

柯文哲道歉 段宜康：我孩子的媽常用的招！

2018-05-10 01:17

馮世寬驚傳罹肺癌 嚴德發：他謝謝大家關心

2018-05-10 09:26

政院今將通過「原復條例」 段宜康免辭立委了

2018-05-10 06:00

璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票

2018-05-09 14:04

為兩岸一家親說法道歉 孫大千：柯文哲時代終結

2018-05-09 20:16

孫大千：柯文哲若再硬拗 和藍綠垃圾沒兩樣

2018-05-10 08:14

反駁選總統 柯文哲：我支持蔡英文連任

2018-05-09 18:09

【重磅快評】台灣價值卡儲值已滿 柯文哲台北市長穩了?

2018-05-09 19:00

新聞眼／民進黨北市的局 還有柯文哲嗎

2018-05-09 23:56

兩岸一家親惹議 柯文哲：大家聽了不爽 抱歉、歹勢

2018-05-09 18:00

柯P低姿態為「兩岸一家親」道歉 「當然支持小英連任」

2018-05-09 23:59

柯文哲表態挺小英 陳芳明：起風了 北市長選戰正式開始

2018-05-10 08:51

軍改通過將永無寧日 八百壯士請國、親提釋憲

2018-05-09 17:00

北農澄清：吳音寧每月加薪僅3785元

2018-05-09 16:21

蔡正元：柯文哲的老鼠尾「兩岸仇家仇！」露出來了

2018-05-10 01:56

蔡正元批馬推子弟兵沒智慧 鍾沛君：鬥不夠嗎？

2018-05-09 18:21

斷訊風暴 NCC再罰TBC 330萬元、民視20萬元

2018-05-09 17:33

突取消明天高雄行程 馮世寬健康狀況引關注

2018-05-09 22:28

柯文哲兩岸一家親道歉 丁守中批：沒有誠信的政治水母

2018-05-09 21:12

國民黨徵召楊鎮浯 金門縣長選舉對決白熱化

2018-05-09 22:46

周玉蔻批柯文哲投機成性「他的政治生命結束了」

2018-05-10 08:11

把限電當兒戲 他轟執政黨「只會欺負老百姓」

2018-05-09 21:10

獨排眾議力挺柯P 綠議員稱不禮讓會害台北掉席次

2018-05-09 13:51

前立委提高屏合併 行文給賴清德而副本蔡英文

2018-05-10 12:31

八百壯士集結 羅睿達：難道再出人命才覺醒？

2018-05-09 14:46

柯文哲為兩岸一家親致歉 王鴻薇：柯為求綠禮讓搖尾乞憐

2018-05-09 19:35

新北環保局長劉和然怒斥：台電永遠不睜開眼睛

2018-05-09 18:52

立院初審 警正三階以下最高年俸祿調高

2018-05-09 13:47

死亡之握已成往事…馬英九輔選？「藍小雞」們等不及了

2018-05-10 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top