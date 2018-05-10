中共遼寧艦東海造次 美軍B-52轟炸機攻擊航路回應

2018-05-10 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中國大陸航空母艦遼寧艦上月底率艦隊在我東海防空識別區周邊海域進行實兵對抗演練，不但有多架殲15艦載戰鬥機升空，編隊外圍警戒任務的屬艦也發射防空導彈。此舉不但讓我幻象戰機頻繁升空佔位警戒，事後美軍也有所回應。長期專事追蹤美軍軍機航跡的推特粉絲頁Aircraft Spots披露，5月近日兩架自關島升空的B-52轟炸機，航向東海空域，迫近東海外圍沖繩空域後折返。另一知名航空推特粉絲頁Alert 5研判，這是B-52轟炸機模擬以空射攻艦飛彈攻擊中國航空母艦的航路。

新竹空軍基地的幻象戰機近期頻繁緊急升空，引起當地居民注意，我東海防空識別區狀況不明，軍方諱莫如深。而昨日共軍宣布殲20首度出海，台海空域戰雲密布，我戰備壓力升高。

事實上，中國大陸遼寧號航空母艦率領的艦隊，自上月22日起就在東海實施「實兵對抗訓練」，和海軍岸基航空兵和潛艦部隊進行「對空、對潛作戰等課目訓練」；多架殲15艦載戰鬥機自遼寧艦升空，負責編隊外圍警戒任務的艦艇也發射防空導彈。外界認為這是中國大陸快速擴建的海軍在爭議性海域最近一次武力展示。

Aircraft Spots披露，5月8日美國空軍兩架呼號RAVE01＆02的B-52H轟炸機，自關島安德森空軍基地升空，以高度FL270、Block 280的西北航向，沒有降落在沖繩或日本，在迫近東海外圍的沖繩空域後，即行近返安德森空軍基地。

另一知名航空推特粉絲頁Alert 5特別留言研判，這是B-52轟炸機模擬以空射攻艦飛彈攻擊中國的航空母艦的航路。