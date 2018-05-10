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台美國防論壇開幕 經濟部盼進一步深化兩國關係

2018-05-10 10:37聯合報 記者程嘉文╱即時報導

由台灣國防產業發展協會（TW-DIDA）與美台商會合辦的國防產業論壇，今天在高雄漢來飯店舉行。我方政府出席位階最高的官員，是經濟部長沈榮津。沈榮津表示，政府支持國產業發展，期待帶動業界轉型升級，並期待台灣與美國能在國防產業上深化合作，創造雙贏。

沈榮津說，很高興代表經濟部，參加第一次為了台美國防產業合作而舉辦的論壇，透過這樣的交流，能夠促成雙方未來更多的合作。他表示，航太與造船產業的特色，都有高技術門檻、高附加價值等特性，也是先進國家展現國力指標，政府已將國防產業列為五大創新產業計畫之一，希望透過國機與國艦國造，提升國防自主能力，同時也帶動民間航空產業、周邊機械材料、電子等相關產業技術升級。

他表示，為協助國防部推動國機與國艦國造，經濟部將運用政策資源，並透過與美方國防核心業者合作，協助產業籌建關鍵既設能量，逐步補足供應鏈能量缺口，持續深化雙方合作，共創雙贏。也希望促進台美合作交流、持續提升雙邊的關係。

沈榮津說，台灣跟美國在國防產業領域已經有長期合作關係，相信來訪的美方業者，都已經在前兩天參訪行程中，對我國的航太、船艦、資安能量有更深入認識了解。除國防產業外，兩國也在民用航空市場上建立長期合作夥伴關係，期望未來在雙方國防產業合作，能將相關技術衍伸到民用市場。

沈榮津原訂要在午宴中發表專題演說，但臨時因有其他要公而取消。政府其他出席的現任部長級官員，包括國防部軍備副部長張冠群上將，不過並未在開幕典禮與討論會中發言。國防部前部長楊念祖、前副部長陳永康，都將在論壇中擔任與談人與專題演講人。

大會插曲則是，包括勞動黨、兩岸和平發展論壇、左翼聯盟等「左統」團體，在會場外抗議，批評美國透過軍火工業集團壓榨台灣財政，破壞兩岸關係和平發展。

台美國防產業論壇在高雄漢來飯店舉行。記者程嘉文／攝影
台美國防產業論壇在高雄漢來飯店舉行。記者程嘉文／攝影
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