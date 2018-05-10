馮世寬驚傳罹肺癌 嚴德發：他謝謝大家關心

2018-05-10 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



媒體報導前國防部長、國防安全研究院董事長馮世寬罹患肺癌，7日已手術切除一片肺葉，目前在三軍總醫院將官病房住院。國防部長嚴德發今受訪表示，昨天有跟馮世寬取得聯繫，馮世寬親口表示一切安好，謝謝大家關心。