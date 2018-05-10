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馮世寬驚傳罹肺癌 嚴德發：他謝謝大家關心

2018-05-10 09:26聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

媒體報導前國防部長、國防安全研究院董事長馮世寬罹患肺癌，7日已手術切除一片肺葉，目前在三軍總醫院將官病房住院。國防部長嚴德發今受訪表示，昨天有跟馮世寬取得聯繫，馮世寬親口表示一切安好，謝謝大家關心。

媒體詢問嚴德發，馮世寬過去是否有傳出身體狀況不好？嚴德發說，沒有。他表示，馮世寬是空軍飛行員，身體一直很健康。

媒體報導前國防部長、國防安全研究院董事長馮世寬罹患肺癌，7日已手術切除一片肺葉，...
媒體報導前國防部長、國防安全研究院董事長馮世寬罹患肺癌，7日已手術切除一片肺葉，目前在三軍總醫院將官病房住院。圖／聯合報系資料照
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馮世寬嚴德發國防部
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