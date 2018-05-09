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媒體稱馮世寬罹患肺癌 國防部：子虛烏有

2018-05-09 22:09中央社 台北9日電

國防部前部長馮世寬。圖／聯合報系資料照
國防部前部長馮世寬。圖／聯合報系資料照
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壹週刊今天報導，前國防部長、國防安全研究院董事長馮世寬罹患肺癌住院。國防部發言人陳中吉回應，週刊報導內容子虛烏有、悖離事實，馮世寬今天仍處理公務，並維持正常作息。

壹週刊報導，馮世寬罹患肺癌，7日已手術切除一片肺葉，目前在三軍總醫院將官病房住院中。

陳中吉回應，週刊報導內容完全子虛烏有、悖離事實，馮世寬今天仍處理公務，並維持正常作息。

馮世寬肺癌國防部
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