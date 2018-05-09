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白人不能穿旗袍？美高中生穿旗袍為何惹議？

藍營質疑軍改無精算報告拒審 一度爆發肢體衝突

2018-05-09 12:07聯合報 記者程嘉文╱即時報導

立院外交國防委員會今天進行軍人退休金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」修法審議。國民黨立委先輪番上台發言，強烈質疑國防部先前提出的所謂財務分析報告，根本不符「精算」的規格，而且其中錯誤百出，要求要有精算師正式簽證的「精算報告」，才能夠進行逐條審議。

為了阻止主席王定宇宣布進入逐條審查，藍營立委包圍主席台，與民進黨立委爆發推擠肢體衝突。過程中有議事人員與立委受到擦傷。主席王定宇宣布會議暫時休息，雙方委員仍持續盤據台前對峙中。

立法院外交及國防委員會上午審軍改，國民黨立法院黨團20多名國民黨立委在主席台前排...
立法院外交及國防委員會上午審軍改，國民黨立法院黨團20多名國民黨立委在主席台前排成一列，登記程序發言，讓審查牛步化。近中午民進黨籍召委王定宇宣佈開始宣讀條文，隨即一湧而上欲搶下主席台阻擋，在場民進黨籍立委也紛紛上前阻攔，雙方爆發推擠衝突。記者胡經周／攝影
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立法院外交及國防委員會上午審軍改，國民黨立法院黨團20多名國民黨立委在主席台前排...
立法院外交及國防委員會上午審軍改，國民黨立法院黨團20多名國民黨立委在主席台前排成一列，登記程序發言，讓審查牛步化。近中午民進黨籍召委王定宇宣佈開始宣讀條文，隨即一湧而上欲搶下主席台阻擋，在場民進黨籍立委也紛紛上前阻攔，雙方爆發推擠衝突。記者胡經周／攝影
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國、民兩黨立委發生肢體衝突。記者程嘉文／攝影
國、民兩黨立委發生肢體衝突。記者程嘉文／攝影
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國、民兩黨立委發生肢體衝突。記者程嘉文／攝影
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國民黨立委曾銘宗發言抗議，後方兩黨立委開始推擠。記者程嘉文／攝影
國民黨立委曾銘宗發言抗議，後方兩黨立委開始推擠。記者程嘉文／攝影
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國、民兩黨立委發生肢體衝突。記者程嘉文／攝影
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國、民兩黨立委發生肢體衝突。記者程嘉文／攝影
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國民黨立委持續盤據發言台前，不讓主席進入逐條審查程序。記者程嘉文／攝影
國民黨立委持續盤據發言台前，不讓主席進入逐條審查程序。記者程嘉文／攝影
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國、民兩黨立委發生肢體衝突。記者程嘉文／攝影
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國、民兩黨立委發生肢體衝突。記者程嘉文／攝影
國、民兩黨立委發生肢體衝突。記者程嘉文／攝影
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王定宇空軍民進黨
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