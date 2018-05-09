八百壯士中午抗議 強調會避開兒童醫院

2018-05-09 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院今審軍改法案，八百壯士等退伍軍人團體中午將集結在周邊抗議。八百壯士執行長羅睿達上午受訪表示，為了避免4月25日憾事發生，他們將在12點召開社團領袖會議，告知集合地點，同時也會要求記者朋友到媒體報到區領證(30份)採訪，並介紹穿著保護記者安全背心的糾察隊（100餘位)，他們將會引導記者採訪。

羅睿達表示，因為4月25日的經驗，他們當時成立了反蒐證小組，架設了3台攝影機，蒐證結果發現有很多人員並不是八百壯士跟退軍，導致遺憾的事情發生。

羅睿達說，他會要求各旗班領袖清點，非屬於八百等退軍團體的人員會請他離開，並交由警察同仁來協助；如果在抗爭過程中產生口角，會立即請警察來處理，以免造成不必要的紛爭。

媒體詢問這次的防範是否怕造成議題失焦？羅睿達坦言，上次發生了3次事件導致抗議失焦，最後他們發現那些人都不是八百指揮部所主導的。針對記者被毆打的部分，他解釋，其實上次有很多人想要維護記者朋友，記者朋友也為保護自己的機器而受傷，而我們被後面群眾擠壓變成用腳去踢壓，實際上是沒有的。

羅睿達也說，有些人跟記者朋友產生口角的，也立即協助將他逮捕送給警察處理，但最後查出來卻發現那些人跟退軍一點關係都沒有。