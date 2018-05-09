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白人不能穿旗袍？美高中生穿旗袍為何惹議？

八百壯士中午抗議 強調會避開兒童醫院

2018-05-09 11:42聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

立法院今審軍改法案，八百壯士等退伍軍人團體中午將集結在周邊抗議。八百壯士執行長羅睿達上午受訪表示，為了避免4月25日憾事發生，他們將在12點召開社團領袖會議，告知集合地點，同時也會要求記者朋友到媒體報到區領證(30份)採訪，並介紹穿著保護記者安全背心的糾察隊（100餘位)，他們將會引導記者採訪。

羅睿達表示，因為4月25日的經驗，他們當時成立了反蒐證小組，架設了3台攝影機，蒐證結果發現有很多人員並不是八百壯士跟退軍，導致遺憾的事情發生。

羅睿達說，他會要求各旗班領袖清點，非屬於八百等退軍團體的人員會請他離開，並交由警察同仁來協助；如果在抗爭過程中產生口角，會立即請警察來處理，以免造成不必要的紛爭。

媒體詢問這次的防範是否怕造成議題失焦？羅睿達坦言，上次發生了3次事件導致抗議失焦，最後他們發現那些人都不是八百指揮部所主導的。針對記者被毆打的部分，他解釋，其實上次有很多人想要維護記者朋友，記者朋友也為保護自己的機器而受傷，而我們被後面群眾擠壓變成用腳去踢壓，實際上是沒有的。

羅睿達也說，有些人跟記者朋友產生口角的，也立即協助將他逮捕送給警察處理，但最後查出來卻發現那些人跟退軍一點關係都沒有。

羅睿達表示，過去八百壯士抗爭440天，都是依法表達訴求，不希望在最後這個階段讓訴求失真，尊重各位表達意見的方式，但也請他們尊重並配合主辦單位。而上次因為抗爭影響到台大兒童醫院出入，造成上千名病患受到影響。對此，羅睿達強調，有關兒童醫院的部分全部避開，「避免有人再製造一些對我們不利的新聞」。

八百壯士等反年改團體號召群眾，預計今天下午前往立法院外抗議，警方已在立院周邊道路...
八百壯士等反年改團體號召群眾，預計今天下午前往立法院外抗議，警方已在立院周邊道路架設阻絕器材並實施交通管制，大批警力嚴陣以待。記者高彬原／攝影
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