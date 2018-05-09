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軍改抗議下午再度登場 大批警力嚴陣以待

2018-05-09 10:37聯合報系攝影中心 記者高彬原╱即時報導

立法院外交國防委員會今天續審攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，草案包括行政院版、親民黨團版，以及國民黨團所提出的版本都在會中討論。八百壯士等反年改團體號召群眾，預計今天下午前往立法院外抗議，警方已在立院周邊道路架設阻絕器材並實施交通管制，大批警力嚴陣以待。

八百壯士等反年改團體號召群眾，預計今天下午前往立法院外抗議，警方已在立院周邊道路...
八百壯士等反年改團體號召群眾，預計今天下午前往立法院外抗議，警方已在立院周邊道路架設阻絕器材並實施交通管制，大批警力嚴陣以待。記者高彬原／攝影
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八百壯士等反年改團體號召群眾，預計今天下午前往立法院外抗議，警方已在立院周邊道路架設阻絕器材並實施交通管制，大批警力嚴陣以待，接連的抗爭也讓警察基層相當疲憊。記者高彬原／攝影
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八百壯士等反年改團體號召群眾，預計今天下午前往立法院外抗議，警方已在立院周邊道路架設阻絕器材並實施交通管制，大批警力嚴陣以待。記者高彬原／攝影
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八百壯士等反年改團體號召群眾，預計今天下午前往立法院外抗議，警方已在立院周邊道路架設阻絕器材並實施交通管制，大批警力嚴陣以待。記者高彬原／攝影
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八百壯士等反年改團體號召群眾，預計今天下午前往立法院外抗議，警方已在立院周邊道路架設阻絕器材並實施交通管制，大批警力嚴陣以待。記者高彬原／攝影
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八百壯士等反年改團體號召群眾，預計今天下午前往立法院外抗議，警方已在立院周邊道路架設阻絕器材並實施交通管制，大批警力嚴陣以待。記者高彬原／攝影
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八百壯士等反年改團體號召群眾，預計今天下午前往立法院外抗議，警方已在立院周邊道路架設阻絕器材並實施交通管制，大批警力嚴陣以待，接連的抗爭也讓警察基層相當疲憊。記者高彬原／攝影
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八百壯士等反年改團體號召群眾，預計今天下午前往立法院外抗議，警方已在立院周邊道路架設阻絕器材並實施交通管制，大批警力嚴陣以待。記者高彬原／攝影
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立法院空軍年金改革
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

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