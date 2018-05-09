世儀賽揚名…蘇祈麟凱旋歸國 海軍司令部明表揚

2018-05-09 09:50 中央社 桃園機場9日電



在「世界儀隊錦標賽」拿下第4名及創辦人特別獎的海軍儀隊隊員蘇祈麟，9日清晨返抵國門受到英雄式的歡迎。 中央社 分享 facebook

在「世界儀隊錦標賽」個人組比賽中，拿下第4名及創辦人特別獎的海軍儀隊隊員蘇祈麟，今天清晨返抵國門受到英雄式的歡迎，而他也將在明天前往海，軍司令部接受表揚。

海軍儀隊隊員蘇祈麟上兵，參加5日在美國舉辦的「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship）個人組比賽，在強敵環伺下以優異表現，於決賽中榮獲第4名及創辦人特別獎。

蘇祈麟與老婆及好友一行人，今天清晨返抵國門，雖然經過長途飛行，疲憊感讓他沿途不發一語，但蘇祈麟一路緊握老婆的手神情愉悅。當他一踏進接機大廳，立即受到親友們英雄式的歡呼，同時更為他披上國旗，一旁許多接機民眾看到蘇祈麟也報以熱烈掌聲。

海軍司令部中將副司令陳子鳳也率領了儀隊及勤務官兵共39人，並以特別編寫的歡呼口號，列隊迎接蘇祈麟凱旋歸國。海軍司令部表示，蘇祈麟因長途旅行勞頓，因此今天將先回家休息，明天則會前往隊部接受表揚。

28歲的蘇祈麟服務於海軍勤務大隊警衛連，19歲當兵加入空軍儀隊，因為忘不了對操槍的熱情，退伍後決定加入海軍儀隊成為職業軍人，優異表現讓他在民國104年和105年三軍儀隊槍法評鑑，都拿下個人組第一名。