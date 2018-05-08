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全民申辦499吃到飽風雲再起 中華電：以戰止戰

總統：服役不再數饅頭 從軍培養第二專長

2018-05-08 22:17中央社 台北8日電

總統蔡英文今天表示，現在在軍隊裡服役，並不是像以前那樣數饅頭，而是在保家衛國的同時培養第二專長，將來退役領年金、生活無虞，展開第二段生涯，是很好的人生規劃。

蔡總統晚間接受台視新聞台專訪時表示，這兩年她花了很多時間在國防事務，對國防戰力、服役的年輕人進行培育跟養成。

蔡總統指出，在軍隊裡服役，並不是像以前那樣數饅頭的日子，今天年輕人在軍隊服役，保家衛國之外，其實也在訓練自己的專長。因為現在的國防是全民國防，跟台灣的社會完全接軌，在軍隊所養成的專長，其實是將來第二生涯的開始。

蔡總統表示，年輕世代確實有這種觀念，加入軍隊、生活穩定的同時，可以保衛國家，也可以培養專長。若在軍隊裡待了20年，等40歲出頭的時候離開，有一筆退役的年金，能夠生活無虞，開始第二段生涯，這是很好的人生計畫。現在的國防和軍人跟以前不一樣，國防高度科技化，需要有科技或不同領域的專長，這些將來到社會都是有用的人。

談到執政兩年來的感動時刻，蔡總統說，年金改革確實讓很多退休的人年金被削減，對於這些人為國家奉獻跟犧牲，她都非常的感謝。她印象最深的是，曾經去看一位立委的親戚，是小學退休老師。這位老師說年金被砍了很多，當時她一直道歉，但這位老師說不用抱歉，覺得這是應該為國家做的事，當下她非常非常的感激。

蔡總統也提到，還有現在服役的軍人，因為年改紛擾，外面有些人講的話刺激性比較高，造成軍人心裡有委屈。有一次她到軍隊去視察，她就跟軍人說「各位委屈了」，當下看到這些人眼泛淚光，並表示他們確實想為國家奉獻，但是也需要人家去瞭解他們軍人的心情。

軍人年金改革蔡英文
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