同心演習教召 國防部將簡訊通知後備軍人準時入列

2018-05-08 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍漢光34號演習將結合後備軍人動員教召「同心演習」實施，國防部上午表示，5月14日起，針對未收到「教育召集令」及參加年度重大演訓的應召員，除由轄區員警再次送達召集令外，將於召集前約5日增加發送「行動簡訊」，以減少後備軍人未依時報到，致須依「妨害兵役治罪條例」論處。

國防部説，這項作法已請法務部函釋，符合「個人資料保護法」規範，並與國家通訊傳播委員會及各電信業者經過多次開會研討所獲共識。

國防部説，國防部協請各電信業者發送「行動簡訊」內容如下：您近期將接受「教育召集」，請至戶籍地收執召集令，或至「召集資訊系統」查詢，或洽後備指揮部0800202125諮詢。國防部敬祝您闔家安康。

國防部說，教育召集令是在召集前40日以掛號郵遞，經郵差投遞2次及郵局招領15日仍未送達者，約於召集前20日退回縣市後備指揮部，接續由各警察分局於召集前10日辦理再送達作業；如為年度重大演訓（如同心演習）則由轄區員警於召集前10日直接交付召集令。