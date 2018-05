蘇祈麟闖世儀賽滿滿正能量 海軍臉書封面換成他

2018-05-08 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍儀隊上兵蘇祈麟單槍勇闖WDC世界儀隊錦標賽,奪得第四名,同時獲頒大會創辦人Constantine H. Wilson特別獎。海軍司令部臉書粉絲專頁封面特別換成蘇兵敬禮的帥照,讓網友看到海軍儀隊的驕傲。海軍司令部還TAG:臺灣南波萬。

海軍司令部貼文表示,為了比賽,蘇祈麟因為長時間的練習,造成肩膀、大拇指因此脫臼、走位,甚至壓力大到失眠,但是他憑著驚人的意志力,綁繃帶咬牙苦撐,讓他獲頒Constantine H. Wilson特別獎,感謝蘇祈麟的付出,讓國人看到海軍儀隊的驕傲。