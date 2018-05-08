國軍女力再展現 陸官胡家琪錄取美國西點軍校

2018-05-08 02:23 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍又將有女性官校生將赴美就讀西點軍校。陸軍官校110年班的胡家琪，通過AIT安全合作組體能鑑測，學業平均成績壓過另名自中正預校畢業一同爭取入學的男性同學，錄取西點軍校。她將是國軍第三位就讀西點軍校的女性官校生。

胡家琪出身軍人家庭，在家排行第三，胡父是海軍退役士官長，大姊胡家瑜、二姊胡家琳，全部投考軍官學校。

大姊胡家瑜台南德光女中畢業後就讀海軍官校，一年級被送去美國南卡州色岱爾軍校，順利畢業；二姊胡家琳同樣自德光女中畢業，也考上海軍官校，一年級被送去唸安納波里斯美國海軍官校，順利畢業。

胡家琪德光女中畢業選擇投考陸軍官校110年班，目前是一年級生。她2月間與6位通過複審的陸官學生，參加「107年派赴西點軍校學生甄選作業」，在美國在臺協會（AIT）安全合作組（Security Cooperation Section）陸軍副組長趙國輝中校等美軍駐外軍官面前，完成6項體能鑑測和面試。聯招管道來的胡家琪和預校畢業的同學張嘉峰，兩人互有競爭，同樣以超標的成績完成測驗。

西點軍校對於甄選送訓人員的體能鑑測項目及標準，包括跪地擲籃、引體向上（女性為曲臂懸垂）、折返跑（9.15公尺）、仰臥起坐（2分鐘）、伏地挺身（2分鐘）及1600公尺跑步等6項。

當時胡家琪以85下完成仰臥起坐，超出女性均標17下；一年級男同學江嘉峰以5分59秒完成跑步，優於標準44秒。

近日消息傳來，西點軍校經過考核研討，決定錄取胡家琪。

將領透露，西點軍校與美國其他州立軍校不同，州立軍校，只要托福成績、SAT合格，國防部可主導送訓對象；西點軍校則是亞洲各國先遴選申請生，將資料送交西點招生委員會，再經過內部評選、討論後，由西點決定錄取名單。

由於西點校方希望選進來的都是未來世界級的領袖與優質人才，托福與SAT是最基本的，西點更希望錄取新生，高中時期有積極參與體育、群育、社會服務、領導知能等紀錄，因此，就我國申請的陸官生而言，聯招生會比預校生具有優勢。

由於聯招生就讀民間高中，學校經歷經常會有海外遊學、社團、校隊、民間才藝表演、童軍、科學數理競賽、運動會等具體事蹟，爭取就讀西點軍校較易出線，除非預校生英文、學業成績有超水準的表現。陸官就讀西點2008、2009年班的江奇峰、連于仁，就是預校第一名畢業。

此外，西點外籍學生有總量管制，任一時間，總數不可超過53人；單一國家，除非有美國防部長特准，否則在校人數不得超過3人，這與我國在美國維吉尼亞軍校共有16名我國三軍官校學生的現象，大異其趣。