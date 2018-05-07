藍提「軍改現役先行」 國防部長憂搶退潮

2018-05-07 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 、鄭媁／台北報導



立法院昨天舉辦軍人年金改革公聽會，退輔會主委邱國正（左起）、退輔會副主委李文忠、國防部副部長沈一鳴出席公聽會。 記者許正宏／攝影 分享 facebook 攸關年改的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案，預計明天起將在立院外交國防委員會逐條討論。國民黨團、退伍軍人抗議團體「八百壯士捍衛權益」合作提出版本，主張「現役先行，已退暫緩」。但國防部長嚴德發昨天說，如果「退役不改、現役改」，恐將造成搶退潮。

為兌現民進黨政府在七月一日軍公教年改同步上路的支票，草案必須在本周四完成委員會初審，朝野黨團都發出動員令。為避免國民黨癱瘓議事，民進黨立委提前搶占發言台。不過，國民黨團書記長李彥秀宣稱，不會在委員會杯葛，但後續效應，民進黨要完全負責。

去年立院審查公教年改時，部分民進黨立委在最後關頭發動突襲，將條件改得更嚴苛，今年是否舊事重演，多位立委說，這次黨團特別先召開大會，表決通過支持草案，應該不會再翻案。

外交國防委員會昨天上午最後一場年改公聽會，下午官員答詢。公聽會主席呂玉玲邀請主導年改的政務委員林萬億出席，但林萬億請假未到場。呂玉玲和李彥秀抨擊，蔡政府慣挾席次優勢強行通過政策，所謂「溝通」只是過場，真正主導者躲在幕後，出來面對外界質疑的國防部與退輔會，根本沒有權力。

李彥秀質疑，公教年改案去年通過，配套措施仍在趕工，軍人年改配套可在幾天內準備好？嚴德發回答，國防部一直在準備，參數要配合修法結果調整，但不是重新建置，所需時間不會很長。

民進黨立委羅致政說，國民黨提出的「現役先行，退役不處理」版本是否可行？嚴德發說，目前現役軍人中，有八千多人同時有新舊制年資，將因年改而減少退俸，如果現役才改退役不改，恐會導致搶退問題。