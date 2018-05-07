親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
前瞻釋憲遭駁回
政治
軍事
綜合

藍提「軍改現役先行」 國防部長憂搶退潮

2018-05-07 23:45聯合報 記者程嘉文、鄭媁／台北報導

立法院昨天舉辦軍人年金改革公聽會，退輔會主委邱國正（左起）、退輔會副主委李文忠、...
立法院昨天舉辦軍人年金改革公聽會，退輔會主委邱國正（左起）、退輔會副主委李文忠、國防部副部長沈一鳴出席公聽會。 記者許正宏／攝影
分享
攸關年改的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案，預計明天起將在立院外交國防委員會逐條討論。國民黨團、退伍軍人抗議團體「八百壯士捍衛權益」合作提出版本，主張「現役先行，已退暫緩」。但國防部長嚴德發昨天說，如果「退役不改、現役改」，恐將造成搶退潮。

為兌現民進黨政府在七月一日軍公教年改同步上路的支票，草案必須在本周四完成委員會初審，朝野黨團都發出動員令。為避免國民黨癱瘓議事，民進黨立委提前搶占發言台。不過，國民黨團書記長李彥秀宣稱，不會在委員會杯葛，但後續效應，民進黨要完全負責。

去年立院審查公教年改時，部分民進黨立委在最後關頭發動突襲，將條件改得更嚴苛，今年是否舊事重演，多位立委說，這次黨團特別先召開大會，表決通過支持草案，應該不會再翻案。

外交國防委員會昨天上午最後一場年改公聽會，下午官員答詢。公聽會主席呂玉玲邀請主導年改的政務委員林萬億出席，但林萬億請假未到場。呂玉玲和李彥秀抨擊，蔡政府慣挾席次優勢強行通過政策，所謂「溝通」只是過場，真正主導者躲在幕後，出來面對外界質疑的國防部與退輔會，根本沒有權力。

李彥秀質疑，公教年改案去年通過，配套措施仍在趕工，軍人年改配套可在幾天內準備好？嚴德發回答，國防部一直在準備，參數要配合修法結果調整，但不是重新建置，所需時間不會很長。

民進黨立委羅致政說，國民黨提出的「現役先行，退役不處理」版本是否可行？嚴德發說，目前現役軍人中，有八千多人同時有新舊制年資，將因年改而減少退俸，如果現役才改退役不改，恐會導致搶退問題。

民進黨國民黨退伍軍人軍人年改方案
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

國軍女力再展現 陸官胡家琪錄取美國西點軍校

2018-05-08 02:23

新竹戰機頻繁出動 遭批擾民

2018-05-08 00:20

批軍人年改 江啟臣怒：憑空想像的配套方案

2018-05-07 23:03

純舊制退役老兵平均78歲 柯志恩：退休金還能領幾年

2018-05-07 20:00

軍改草案 邱國正：5成退役袍澤滿意

2018-05-07 19:53

退伍上校取消子女教育補助 退輔會坦言基層抱怨連天

2018-05-07 18:55

影／軍改草案本周出委員會？ 何欣純：勢在必行

2018-05-07 17:50

國防部長嚴德發：嚴禁國軍使用中國大陸廠牌手機

2018-05-07 17:20

嚴德發：年改若不溯及已退伍人員 恐爆發搶退潮

2018-05-07 16:48

F-5停飛？空軍：今恢復飛訓

2018-05-07 13:32

軍改抗議 邱國正：過激、傷人 無法接受

2018-05-07 13:30

周三審軍改 國防部承諾幫軍人爭取退休俸和18%權益

2018-05-07 13:05

防杯葛 民進黨硬將軍改公聽會和審查會分二會議室

2018-05-07 12:36

軍改公聽會林萬億請假 主席痛批不負責任

2018-05-07 11:02

避免重蹈覆轍 退軍9日立院集結作足「政戰整備」

2018-05-07 10:59

奇幻儀隊槍法獲世界第四名 海軍司令電賀蘇祈麟

2018-05-07 10:22

八百壯士揚言本周再抗議 邱國正：若傷到人 無法接受

2018-05-07 09:23

單槍闖世界儀隊錦標賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎

2018-05-07 08:48

台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海

2018-05-07 08:00

軍改拚本周完成初審 民進黨喊話「不會再退讓」

2018-05-07 00:18

儀隊上兵操槍法震憾世界儀隊錦標賽 國防部長也比讚

2018-05-06 23:58

F-5戰機近日全面停飛？ 空軍：周一恢復正常飛訓

2018-05-06 23:57

蘇祈麟挑戰世界儀隊錦標賽 國防部長：以你為榮

2018-05-06 21:25

軍人年改公聽會 藍邀林萬億列席遭拒

2018-05-06 19:45

綠拚審軍改草案 藍盼拿出誠意否則硬碰硬

2018-05-06 18:26

軍改審查將進入深水區 八百壯士9日擬激烈抗爭

2018-05-06 17:12

軍改7日公聽會 藍委邀林萬億列席

2018-05-06 13:47

軍人年改進入深水區 綠：不再退讓

2018-05-06 13:18

軍人年改下周審查 柯建銘：年改激情已過

2018-05-06 11:41

三度高難度拋槍背後接槍 上兵闖進世儀賽前八強

2018-05-06 11:11

空軍飛P-3C執行海軍作戰任務 海空協調程序曝光

2018-05-06 09:44

單槍挑戰世界儀隊錦標賽 蘇祈麟闖進前八強

2018-05-06 09:12

蔡政府喊兩年 「國防自主」仍牛步

2018-05-06 00:14

觀察站／台美軍事合作 牽動兩岸敏感神經

2018-05-06 00:09

時機超敏感...美台國防論壇周四登場

2018-05-05 23:52

民眾爆料共機飛越馬祖？國防部：是民航機

2018-05-05 22:43

影／單槍挑戰世界儀隊錦標賽 看到袍澤打氣他大哭

2018-05-05 11:31
看更多

熱門文章

單槍闖世界儀隊錦標賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎

2018-05-07 08:48

吳茂昆合夥人撤銷公司登記 東華教授夫：要落跑了

2018-05-07 11:11

節目上遭周玉蔻質疑關說 高嘉瑜情緒崩潰落淚

2018-05-07 11:52

馬英九人氣急速回溫 港媒全版報導「他回來了」

2018-05-07 12:16

北農9噸果菜送吳音寧家鄉團體？柯P：如果不對就罵一頓

2018-05-07 12:44

台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海

2018-05-07 08:00

有圖為證！馬英九高中時期超帥 被網讚根本彭于晏

2018-05-07 16:17

嚴德發：年改若不溯及已退伍人員 恐爆發搶退潮

2018-05-07 16:48

奇幻儀隊槍法獲世界第四名 海軍司令電賀蘇祈麟

2018-05-07 10:22

挺總統府變外星人館 蔡正元：裡面的人如外星人般奇怪

2018-05-07 14:21

星戰迷變裝在總統府和衛兵站哨 李家同：非常難過

2018-05-07 21:59

政治介入藝文？ 全台16場演出10場在北投都因吳思瑤

2018-05-07 08:58

蔡英文談稅改「明年報稅 今年可以開始花錢了」

2018-05-07 20:41

樹菊嬤拱馬英九再選挨批 反遭網友砲轟：現代版文革？

2018-05-07 23:03

無關柯文哲 蘇煥智：退黨參選是因民進黨執政無能

2018-05-07 22:41

勇哥物語：李登輝若大公無私 丁守中24年前就當北市長

2018-05-07 10:14

國防部長嚴德發：嚴禁國軍使用中國大陸廠牌手機

2018-05-07 17:20

民進黨四巨頭懇談後 蘇煥智仍堅持退黨選北市長

2018-05-07 18:17

釋憲遭駁回 高金批大法官玩弄憲法 沒辜負蔡英文

2018-05-07 09:48

WHA確定沒邀請函 衛福部：會向世衛秘書處表達不滿

2018-05-07 15:59

退伍上校取消子女教育補助 退輔會坦言基層抱怨連天

2018-05-07 18:55

被指關說高嘉瑜落淚 周玉蔻再嗆：眼淚秒停 心機重

2018-05-07 12:14

綠營北市若自提人選 丁守中估僅兩種可能

2018-05-07 19:12

被徵詢選北市長意願 姚文智：一直認為自己最強

2018-05-07 14:59

蘇貞昌要深澳又不要汙染 孫大千：騙三歲小孩

2018-05-07 09:03

影／反深澳議員語出驚人 柯文哲：蓋下去三年努力白費

2018-05-07 13:26

蔡英文不爽他發言？柯P大嘆：這時代不能接受實話

2018-05-07 11:10

八百壯士揚言本周再抗議 邱國正：若傷到人 無法接受

2018-05-07 09:23

民視新聞台停播 TBC：協商會議民視沒來

2018-05-07 16:55

我最強！ 呂秀蓮：別笑 年輕人不懂

2018-05-07 14:00

總統：核一核二若出事北部全癱瘓 國家致命風險

2018-05-07 22:12

綠委收割文化？ 學者：政治人物像乩童 起乩不意外

2018-05-07 12:08

陪蘇貞昌露面 朱市府前副手陳伸賢讚蘇「有效率」

2018-05-07 18:03

F-5停飛？空軍：今恢復飛訓

2018-05-07 13:32

遇綠議員叫他免驚 對方妙回「汗流下來而已」

2018-05-07 12:55

純舊制退役老兵平均78歲 柯志恩：退休金還能領幾年

2018-05-07 20:00

批軍人年改 江啟臣怒：憑空想像的配套方案

2018-05-07 23:03

誰選北市長民進黨今徵詢 獨派嗆：若假徵詢 割袍退黨

2018-05-07 10:54

避免重蹈覆轍 退軍9日立院集結作足「政戰整備」

2018-05-07 10:59

技術性卡釋憲 許毓仁：以後在野黨哭救無門了！

2018-05-07 13:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top