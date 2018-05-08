新竹戰機頻繁出動 遭批擾民

2018-05-08 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ／新竹報導



新竹空軍基地近日頻繁出動，議員指與兩岸關係緊繃有關。圖為掛載魔法與雲母飛彈的幻象戰機。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

兩岸不平靜，新竹也有事？新竹市議長謝文進昨天表示，不少北區、西區和香山區的市民向他反映，新竹空軍基地幻象戰鬥機近月來起降頻繁，而且從天未破曉飛到入夜，常被嘈雜的引擎聲吵醒。謝呼籲中央要清楚告知人民到底發生什麼事，不要搞得人心惶惶。

「從雞叫飛到鬼叫，很多市民都受不了了。」謝文進說，新竹空軍基地就在市區，市民對幻象戰鬥機起降已習以為常，但以往都是上午7點多才會起降，最近不少市民注意到行政院長賴清德4月間二度講出「務實台獨政治工作者」後，幻象戰鬥機起飛時間提前到清晨5點多，除了機場周邊的北區、西區和香山區，連東區市民一早就被戰機轟隆隆的引擎聲喚醒。

謝文進說，市民議論紛紛，不清楚這是例行訓練，還是因應人民解放軍戰機頻頻出海演訓的對應措施，除了睡覺不得安寧，最擔心市民惶惶不安。他呼籲民進黨政府全力拚經濟，別挑釁對岸拚口水，製造兩岸緊張。

對於幻象戰鬥機表定訓練時間為上午7點，何以4月以來天未亮，就頻繁聽到戰機引擎聲響？新竹空軍基地表示「沒有評論」。謝文進說，市民議論兩岸若擦槍走火，空軍基地是對岸優先摧毀的對象，北區、西區、香山民宅肯定會被波及，他身為議長，當然要挺身要求政府告訴人民真相，不該粉飾太平。

謝文進昨也在臉書發文「戰爭，不會有贏家；和平，不會有輸家」，希望兩岸領袖用智慧面對兩岸局勢。